Bam Adebayo, patron du Heat en l’absence de Butler

Le Miami Heat a connu des dernières semaines agitées. La faute à une actualité très chaude : le dossier Jimmy Butler. Malgré ce contexte particulier autour de la franchise floridienne, l'équipe a réussi à maintenir un équilibre : 5-5 sur les 10 derniers matches. Et Bam Adebayo s'est efforcé de maintenir la cohésion du groupe.

Sur le plan sportif, l'intérieur connait une saison assez mitigée. Pour autant, il reste toujours aussi important dans le vestiaire. Et en l'absence de Butler, suspendu, le cadre de 27 ans n'a pas hésité à prendre ses responsabilités au quotidien.

"Tout le monde a besoin d'un leader. Ils ont besoin d'une voix, une voix unique qui nous permet de nous rassembler dans les moments difficiles. Les gens perdent vite le fil. Il faut quelqu'un pour faire comprendre que nous pouvons encore gagner. Que nous en avons toujours assez.

Nous ne pouvons pas laisser tomber cette saison par rapport aux jeunes. Je les regarde, et je vois qu'ils se battent pour avoir un contrat. Les gars se donnent pour vivre dans cette ligue et ce n'est pas possible de se laisser distraire par les bruits extérieurs.

Le cas de Jimmy ? Il faut comprendre que c'est un business, et je me contenterai de dire ça. JB, c'est l'un des mes gars. Il faut lui laisser de l'espace puis laisser la direction et lui gérer cette situation. Nous, nous devons simplement gagner. Peu importe ce qu'il se passe entre la direction et lui, on doit jouer", a ainsi rappelé Bam Adebayo pour Andscape.

Pour le moment, il faut reconnaître que le Heat, malgré des perturbations évidentes, se bat. Mais il ne faudrait tout de même pas que cette situation perdure trop longtemps...

