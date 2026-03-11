Bam Adebayo submergé par l’émotion, le vestiaire du Heat en folie !

Bam Adebayo a inscrit 83 points contre Washington. Ému après la rencontre, l’intérieur du Heat a été célébré par ses coéquipiers dans un vestiaire en folie.

La nuit restera gravée pour Bam Adebayo. Auteur d’une performance totalement folle avec 83 points face aux Washington Wizards, l’intérieur du Heat est entré dans l’histoire… mais c’est surtout l’émotion du joueur et la réaction de ses coéquipiers qui ont marqué les esprits après la rencontre.

En quittant le parquet, Adebayo avait du mal à retenir ses sentiments. Le pivot de Miami a tenu à remercier ceux qui l’entourent depuis le début de sa carrière.

« Je remercie Dieu, ma famille, mes coéquipiers, ce public. »

Pour un joueur qui n’a jamais été identifié comme un scoreur pur en arrivant en NBA, la performance a une résonance particulière. Adebayo lui-même semblait encore incrédule face à ce qu’il venait d’accomplir.

« Il y a eu beaucoup d’émotions. L’une d’elles, c’était au moment de marquer le lancer franc. Mais vivre ce moment et savoir qu’il restera dans l’histoire pour toujours… Je n’étais pas considéré comme un scoreur en arrivant dans cette ligue, et réussir à marquer 83 points… »

Mais la scène la plus forte s’est peut-être produite dans le vestiaire. Les joueurs du Heat ont célébré l’exploit comme un véritable titre. Cris, applaudissements et chants ont accompagné l’entrée d’Adebayo dans la pièce, ses partenaires scandant son total de points. « 83 ! Un, deux, trois… 83 ! » On vous laisse savourer le moment en images :

La scène illustre parfaitement l’importance du joueur dans le groupe. Dwyane Wade, légende de la franchise, a d’ailleurs salué cette communion collective après la rencontre :

« Je suis fier de son accomplissement individuel. Mais je suis encore plus fier de la façon dont ses coéquipiers se sont mobilisés autour de lui pour faire de cette nuit un moment historique. C’est pour ça qu’il est le capitaine. Respect à mon petit frère. 83 Bam. »

Une soirée d’anthologie, donc, mais aussi une image forte : celle d’un vestiaire entier célébrant l’exploit de son leader comme un moment d’histoire pour la franchise.

83 points « surréalistes » pour Bam Adebayo : « Wilt, moi et ensuite Kobe, c’est complètement fou »