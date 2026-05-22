Barkley démonte les plaintes autour de la défense sur Wembanyama

Charles Barkley estime que les débats autour de la défense physique du Thunder sur Victor Wembanyama sont largement exagérés.

Depuis le début de la finale de conférence Ouest entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder, beaucoup de fans des Spurs dénoncent la défense extrêmement physique d’Isaiah Hartenstein sur Victor Wembanyama. Mais visiblement, Charles Barkley trouve tout ça franchement exagéré.

Sur le plateau de TNT, l’ancien MVP n’a pas vraiment pris de gants pour commenter les réactions autour du Game 2.

« J’ai une plainte à faire, Ernie. Vous tous à la maison et à la télévision qui dites qu’ils ont été physiques avec Wemby… il faut arrêter. J’ai déjà reçu des bisous plus forts que ça. »

Et Barkley a continué dans son style très Barkley.

« Oui, il mettait son corps sur lui. Mais ce petit truc qu’il faisait, Hartenstein… j’adore Hartenstein, mais il faisait juste opposition avec son corps à Wemby. Ce n’était pas excessivement agressif. Il ne le frappait pas. Il n’y avait pas de fautes excessives. Ceux qui pensent que ça, c’est de la vraie physicalité, vous devez arrêter. »

Depuis plusieurs jours, beaucoup de supporters des Spurs estiment pourtant qu’Oklahoma City bénéficie d’une énorme tolérance arbitrale, notamment sur les contacts loin du ballon ou les séquences où Wembanyama est accroché dans la raquette. Mais Barkley refuse clairement de rentrer dans ce débat. Et surtout, selon lui, le premier concerné ne semble absolument pas perturbé.

« Wemby ne se plaint pas. Lui, il se dit juste : “OK, vous voulez jouer comme ça ? Très bien, je peux jouer comme ça aussi.” Ce sont surtout les fans qui se plaignent. »

Honnêtement, difficile de dire que Wembanyama paraît intimidé physiquement dans cette série. Même lors du Game 2, où le Thunder a davantage densifié sa défense autour de lui avec Hartenstein, le Français a encore terminé avec 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres. Mais Barkley a surtout insisté sur un autre problème côté Spurs : les pertes de balle. Et il a particulièrement ciblé Stephon Castle.

« Je n’ai jamais vu ça. Un gars qui peut être aussi dominant quand il a le ballon… mais continuer à autant le perdre. Stephone Castle. 20 ballons perdus en deux matchs. C’est fou. Parce que quand il ne perd pas le ballon, ils sont incapables de le défendre. »

Pour le coup, on est d'accord avec Chuck... La série est désormais à 1-1 avant le retour au Texas, avec plusieurs joueurs importants annoncés incertains, dont De'Aaron Fox et Dylan Harper côté Spurs. Et au vu du niveau de tension déjà atteint après seulement deux matchs, cette finale de conférence commence sérieusement à devenir sacrément épicée.

Les fans des Spurs furieux après le sale geste d’Isaiah Hartenstein sur Stephon Castle