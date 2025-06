Batum : « Les Warriors m’ont donné cinq ans de carrière en plus »

Le passage de Nicolas Batum dans l'émission "The Young Man and the Three", ancien bébé de JJ Redick, est très intéressant. L'ancien capitaine de l'équipe de France a réalisé une belle saison avec les Los Angeles Clippers, alors que peu auraient misé sur sa présence en NBA à cet âge et à ce niveau il y a encore quelques années. Si "Batman" est encore là, c'est avant tout grâce à lui, mais il a tout de même tenu à remercier une franchise dans laquelle il n'a pourtant jamais joué : les Golden State Warriors.

"Le tournant en NBA, ça a été les Warriors de 2015 et leur small line-up. Tout a changé avec ça. Je pense que les Warriors ont donné cinq ans de plus de carrière à un mec comme moi. A la base, je suis un arrière, mais maintenant on me demande de jouer poste cinq (rires). Je suis capable de le faire, mais c'est parce qu'ils ont tout changé. [...] Ils ont prolongé pas mal de carrières".

A bientôt 37 ans, Nicolas Batum devrait replonger pour une saison avec les Clippers, après avoir été un membre important de la rotation de Ty Lue.

