Becky Hammon, une carrière de pionnière

Elle sera la coach d'une des deux équipes du WNBA All-Star Game en juillet prochain. Retour sur le parcours historique de Becky Hammon.

Becky Hammon a été désignée parmi les deux coaches qui seront sur le banc du WNBA All-Star Game, un honneur choisi après ses très bons résultats à la tête des Aces cette saison. En effet, au moment de la sélection, Becky et ses joueuses possédaient le 2e meilleur bilan de la ligue. Une deuxième place que Las Vegas occupe encore aujourd'hui.

Le moment idéal pour retracer la carrière déjà exceptionnelle de Becky Hammon.

Une joueuse fracassante

Becky s'est construite seule. Elle n'a pas été dans une université réputée pour gagner ou former de grandes joueuses, pourtant elle n'a jamais rien lâché. Elle est née et a grandi dans le Dakota du Sud avant de quitter sa famille pour l'université de Colorado State.

Là-bas, la meneuse aura laissé son empreinte. Après quatre ans avec les Rams, elle part en terminant meilleure marqueuse, meilleure passeuse et meilleure intercepteuse de l'histoire de l'université, en tournant en moyenne à 21,9 points, 3,7 rebonds, 4,1 passes et 2,5 interceptions. Des statistiques énormes qui lui vaudront une sélection All-American.

Mais malgré son gros potentiel et ses belles années dans le Colorado, Becky est snobée lors de la Draft 1999, avec l'arrivée d'une classe très talentueuse. Elle débutera quand même sa carrière en WNBA la même année au sein du New York Liberty grâce à un contrat d'agent libre.

Très convaincante, elle restera au sein de la franchise pendant huit saisons et prendra une dimension stratosphérique. Après trois sélections All-Star (2003, 2005 et 2006) et une nomination dans la All-WNBA Second Team, elle partira en légende sous le maillot new-yorkais. Son empreinte est telle qu'elle sera intronisée quelques années plus tard au Ring of Honor du Liberty.

Après de longues saisons en conférence Est, la meneuse change de cap en 2007 et rejoint la franchise des Silver Stars de San Antonio, devenues aujourd'hui les Las Vegas Aces. Becky passera le reste de sa carrière dans cette équipe, pour laquelle elle développe un attachement très fort.

Avec les Silver Stars, Hammon, c'est trois sélections All-Star (2007, 2009 et 2011), deux nominations dans la All-WNBA First Team (2007 et 2009), une nomination dans la All-WNBA Second Team (2008), le titre de meilleure passeuse de la ligue en 2007 et une finale WNBA en 2008, malheureusement perdue face à Detroit.

Une icône de la franchise, qui verra son numéro 25 être retiré à la fin de sa carrière.

Une pionnière de la NBA

Becky Hammon était une joueuse avec une excellente vision du jeu, une créatrice et shooteuse longue distance d'élite. Mais c'était surtout une leader au tempérament fort et assumé, qui lui servira dans son après-carrière.

Si sa carrière de joueuse était déjà énorme, c'est dans le coaching qu'elle écrira l'histoire de son sport. L'année de sa retraite sportive, en 2014, après une blessure au genou, elle est engagée dans le staff de Gregg Popovich avec les San Antonio Spurs en tant qu'assistante coach, la première femme de l'histoire à occuper ce poste.

Entourée par les plus grands noms du basket, elle impressionne, au point d'entrer encore un peu plus dans la légende. Le 30 décembre 2020, alors que Popovich est expulsé du match contre les Lakers dès le deuxième quart-temps, Becky prend sa place pour la suite de la rencontre.

Elle est devenue ce soir-là la première femme de l'histoire de la NBA à diriger une équipe en tant qu'entraîneure principale. Une belle récompense pour celle qui a une vraie soif d'apprendre et qui est une acharnée de travail.

Veni, vidi, vici

Après des années inoubliables en NBA, il est temps pour la Russo-Américaine de suivre son propre chemin dans sa carrière de technicienne. En 2022, elle revient dans sa franchise de toujours pour prendre les rênes des Aces.

Pour sa première année sur le banc, Becky emmène Las Vegas vers ses premiers titres en WNBA, avec une Commissioner's Cup et surtout le titre de championnes WNBA. Pour ses débuts fracassants, elle sera nommée meilleure entraîneuse de l'année.

S'ensuivront ensuite des années de domination. En quatre saisons avec les Aces, Hammon, c'est 3 titres WNBA et une Commissioner's Cup, tout en dirigeant les plus grandes stars de la ligue comme la quadruple MVP, A'ja Wilson.

Pour sa carrière folle, autant comme joueuse que comme coach, elle a été intronisée au Basketball Hall of Fame en 2023, la consécration ultime.

Aujourd'hui, Becky Hammon continue encore de briller, en étant provisoirement deuxième cette saison avec un bilan de 17 victoires pour 7 défaites. Un héritage qu'elle n'a pas encore fini de cultiver.

Après avoir dévoilé la liste des joueuses présentes la semaine dernière, l'annonce des équipes se fera ce soir à 21h30, heure française. On a hâte de connaître l'effectif que Becky va diriger le 25 juillet prochain.