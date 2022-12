Ben Gordon arrêté et interné après un nouvel incident

Si vous avez lu le MOOK Chicago ou que vous êtes un habitué du Players' Tribune, vous connaissez sans doute l'histoire de Ben Gordon. L'ancien joueur des Bulls a subi de graves problèmes de santé mentale pendant sa carrière, avant qu'il ne soit mieux accepté d'en parler en tant qu'athlète de haut niveau. Malheureusement, après une période d'accalmie et de mieux lors de laquelle on pensait que Gordon avait vaincu ses démons, la situation est à nouveau hors de contrôle.

Ben Gordon a été arrêté cette semaine à Harlem, à l'extérieur d'un bâtiment, et conduit dans un hôpital pour y recevoir des soins psychiatriques. La police a été appelée après que des passants auraient vu l'ex-joueur NBA de 39 ans attaquer plusieurs personnes avec des aiguilles à coudre de manière erratique.

On espère qu'il pourra de nouveau être entouré et aidé. Son texte sur sa descente aux enfers est absolument incroyable et on ne saurait trop vous recommander de le lire ou de le relire, même si c'est douloureux à l'aune de cette nouvelle mésaventure. En voici un extrait. Il évoquait ces moments où il se retrouvait interné sans comprendre ce qu'il faisait là.

"Pourquoi est-ce que ces gens ne me reconnaissaient pas, putain ? Qui était ce gars que je voyais dans le miroir ? Où est le gentil Ben ? Ce mec avec les cheveux en bataille, qu'il faut attacher à son lit et piquer, même la police ne le reconnaît pas. Ce n'est pas Ben Gordon. C'est là que j'ai commencé à me dissocier de Ben Gordon. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un clone et que ce corps dans lequel j'étais n'étais pas le mien. [...] J'ai donné un autre nom à cette personne. Une autre adresse et un autre numéro de téléphone. J'envoyais des mails aux gens pour leur dire que j'avais un nom différent et qu'il ne fallait le dire à personne", racontait-il

