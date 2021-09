Il n'y a rien à faire, la relation entre Ben Simmons et les Philadelphie Sixers est irréparable. Selon Shams Charania de The Athletic, l'Australien vient même de demander à ses coéquipiers, qui avaient décidé de former une escouade pour se rendre à Los Angeles et discuter avec lui, de ne pas venir car leur tentative serait vaine.

Joel Embiid et une partie du noyau dur de l'équipe avaient programmé un vol entre Philadelphie et L.A. à quelques jours du début du training camp. L'idée était de le convaincre de se présenter au moins au training camp en attendant de voir la suite des événements. Ben Simmons leur aurait poliment indiqué, "par considération pour eux", qu'ils ne devaient pas faire ce déplacement.

On imagine que les dernières déclarations de Doc Rivers, le head coach des Sixers, n'ont pas donné beaucoup plus envie à Simmons de revenir sur sa position. Vendredi, Rivers a ainsi évoqué les tensions et l'incapacité de dialoguer avec Ben Simmons et ses représentants de Klutch Sports en ces termes :

"C'est comme parler à des gens qui pensent toujours que Donald Trump a remporté l'élection présidentielle".

Ben Simmons ne se rendra plus à Philadelphie ou dans quelconque autre lieu qui impliquerait qu'il représente les Sixers. Philadelphie, de son côté, va devoir déterminer si un trade en urgence est la bonne solution, où si la situation contractuelle du meneur de 25 ans leur permet de le laisser dans son coin pendant la majeure partie de la saison.

