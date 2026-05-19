Après une saison régulière riche en rebondissements, avec le Paris Basket qui a coiffé l'AS Monaco sur le fil pour prendre la première place du classement et Cholet Basket qui a réalisé un run incroyable pour chiper la 5ème place au Mans, place désormais aux Play-In et Playoffs de Betclic Élite.

Et pour vous parler des temps forts, des tendances de la saison et vous préparer au mieux à la post-saison du championnat français, on a invité Romain Leroy, qui a été assistant coach à la SIG et au CSP Limoges récemment. Ensemble, nous avons décortiqué les points de bascule tactiques des futures séries de playoffs, avec notamment un alléchant Nanterre 92 vs Le Mans, ainsi que les Play-In, qui débuteront dès le mercredi 20 mai.

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Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

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🎙️ Pourquoi les attaques s’effondrent pendant les playoffs