Blake Griffin s’en prend à Steve Ballmer et aux Clippers

Chris Paul et Blake Griffin ont beau avoir régalé toute une génération de jeunes fans qui se sont mis à aimer les Los Angeles Clippers en regardant le petit meneur envoyer des alley-oops au dunkeur féroce, les deux All-Stars n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde. Le plus jeune des deux a même eu du mal à accepter le comportement parfois extrême de son aîné, constamment en train d’en demander plus de ses coéquipiers. Mais malgré ça, l’ancien joueur désormais consultant n’a pas apprécié la façon dont les Angelenos ont traité le futur Hall Of Famer en le renvoyant chez lui. Il l'a fait savoir en ciblant notamment le propriétaire Steve Ballmer.

« Il peut construire une nouvelle salle, venir voir les matches, encourager l’équipe… mais au final, une organisation se construit sur le respect et la façon dont vous traitez les gens. Et je ne pense pas que Chris ait été traité justement dans cette situation. J’en perd même mes mots », confiait-t-il sur le plateau d’Amazon Prime.

Les Clippers ont préféré se séparer de Chris Paul, qui a annoncé récemment sa retraite à venir et avait fait le choix de finir sa carrière dans son ancienne franchise, après que ce dernier se soit embrouillé avec Tyronn Lue et une partie du groupe. Blake Griffin en connaît un rayon en mauvais traitement puisque le club l’avait transféré soudainement aux Detroit Pistons, seulement quelques mois après l’avoir prolongé en lui promettant de faire de lui l’icône de l’organisation.

L’attitude de Chris Paul aurait soulé du monde dans le vestiaire des Clippers