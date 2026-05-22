Les Blazers auront un bon coach l’an prochain

L’atmosphère est un peu particulière, voire nauséabonde à Portland depuis le rachat de la franchise par Tom Dundon, milliardaire déterminé à faire des économies et dont les sorties et les choix font grincer des dents au sein de la fan base. Il se murmurait même que ce dernier voulait embaucher son nouveau coach pour un peu plus d’un million de dollars annuel, ce qui correspond plutôt au salaire d’un assistant en NBA. Une situation inquiétante, surtout que l’équipe a fait de vrais progrès cette saison. Au point de se qualifier pour les playoffs et de prendre un match aux San Antonio Spurs.

Mais le nom des finalistes pour le job laissent en réalité penser que Dundon va au moins être prêt à payer un coach digne de ce nom. En effet, Marc Stein en nomme trois : Tiago Splitter, qui a assuré l’intérim de Chauncey Billups toute la saison après que ce dernier ait été écarté pour son implication dans un scandale de parties de poker truquées, Jeff Van Gundy et Micah Nori.

Les deux derniers cités sont actuellement assistants aux Los Angeles Clippers et aux Minnesota Timberwolves. Ils sont parmi les plus réputés et respectés du circuit. Van Gundy est presque une légende à ce stade et Nori a fait ses preuves au sein de l’un des staffs les plus brillants du championnat.

La logique voudrait que Splitter, l’ancien coach du Paris Basketball, conserve son poste. Il connaît le groupe, etc. Il mérite. Mais Nori comme Van Gundy sont aussi des options très intéressantes pour les Blazers. Enfin un peu d’optimisme.

Les Blazers pourraient changer de coach