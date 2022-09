Les Bleus jouent (encore) avec le feu, mais l’emportent !

Les Bleus ont décidé de se compliquer la vie… mais de tout de même gagner. Comme face à la Hongrie (78-74) dimanche, l’équipe de France a joué avec le feu avant de prendre le meilleur sur la Bosnie-Herzégovine (81-68) à l'Eurobasket.

Dans le dur depuis le début de la compétition, Thomas Heurtel (14 points, 8 passes décisives, 7 rebonds), malgré une entame compliquée, s'est réveillé en signant son meilleur match. Le MVP de ce succès ! De son côté, sans être dans un grand jour, Evan Fournier (14 points) a tenu son rang dans le money-time.

Ensuite, comme depuis le début du tournoi, Guerschon Yabusele (15 points, 5 rebonds) et Terry Tarpey (7 points, 5 rebonds) ont eu un impact essentiel. Et il faut aussi noter la montée en puissance de Rudy Gobert (11 points, 12 rebonds), bien plus actif.

Le réveil d'Heurtel, les Bleus dans le rythme

Immédiatement dans le bon tempo sur le plan défensif, les Bleus se reposaient sur Gobert et Tarpey pour répondre à l’adresse de John Roberson à longue distance. Malgré une attaque encore brouillonne, à l’image d’un Fournier peu en réussite, la sélection tricolore profitait notamment des bonnes entrées de Vincent Poirier et de Moustapha Fall.

Et elle prenait même l’avantage au score pour la première fois de la partie. Trop imprécis offensivement, avec un Heurtel toujours dans le dur, les joueurs de Vincent Collet laissaient cependant recoller les Bosniens en fin de quart-temps (19-19).

Avec les remplaçants, les Français manquaient cruellement de précision en attaque et multipliaient les ballons perdus… Pour limiter les dégâts, Poirier continuait son chantier à l’intérieur en inscrivant 4 points à la suite. Sans perdre confiance après son 0/3 initial, Heurtel se mettait enfin dans le coup. Le résultat ? Deux paniers primés puis deux passes décisives pour Yabusele et Fournier.

Avec un Tarpey toujours aussi précieux, le vice-champion olympique en titre creusait l’écart. Fournier se mettait en action en dépassant le cap des 1000 points en sélection. Sans solution, Jusuf Nurkic commençait même à simuler et écopait d’une technique en offrant 1 point gratuit aux Bleus (44-34).

Un énorme trou d'air, Fournier et Heurtel en patron

Au retour des vestiaires, les deux équipes avaient du mal à remettre la machine en route. Elles offraient d'ailleurs un festival de ballons perdus et de tirs manqués. Ce faux rythme profitait tout de même à la France, qui maintenait l’écart grâce à Yabusele et Gobert.

Bousculés sur le plan physique, les Bosniens balbutiaient leur basket. Et ils perdaient même le fil de la rencontre à l’image d’un Džanan Musa à la rue… Mais pas assez tueurs, les Français laissaient passer de nombreuses opportunités et se compliquaient, bêtement, la tâche (52-50).

Avec un véritable trou d’air, les Bleus subissaient désormais les débats… Heureusement, Fournier sortait de sa boîte pour relancer les siens offensivement. Alors que Nurkic et Fournier se rendaient coups pour coups dans un duel à distance pendant quelques minutes, les Tricolores reprenaient enfin de l’air avec les apports d’Heurtel et de Yabusele.

Avec une ultime interception suivie d’un dunk de Tarpey, la France pliait, cette fois-ci définitivement, la partie ! Malgré une grosse frayeur évitable, les Français s’imposaient avec une copie prometteuse sur plusieurs séquences (81-68).

