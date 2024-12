Booba sur Tony Parker : « En dehors du basket, il sert à rien »

Les oreilles de Tony Parker ont dû siffler après le passage de Booba dans l'émission CKO (Culture Knockout) ce weekend. Le rappeur a évoqué sa collaboration avec l'ancien meneur de l'équipe de France et des Spurs en 2005, pour les morceaux "Top of the Game" (voir ci-dessous) avec Fabolous et "Bienvenue dans le Texas" (ah, les steaks grands comme la Croatie...). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne revendique pas forcément avec fierté cette connexion artistique...

"Moi, je suis un kiffeur, j'y suis allé parce qu'il y avait Fabolous, la NBA, les Spurs... C'étaient des barres avec Tony Parker et la TP Family. Eva Longoria, elle me kiffait, elle a appelé son chien Booba. Est-ce que Tony Parker était sérieux avec le rap ? Il était sérieux, frère. A l'époque j'enregistrais avec Kore et c'est lui qui avait pris cette banane en main.

Moi, ça me faisait golri de faire un clip avec Fabolous. A l'époque c'était un top 5 artistes, dans la dégaine, dans tout... Je me retrouve à San Antonio avec Tim Duncan, un clip avec Fablous... Je savais très bien que c'était une grosse guez-mer. Tony Parker, frerot, il est éclaté dans le mur. En dehors du basket, il sert à rien pour la culture. [...] Joueur de ouf, mais faut connaître sa place".

Tony Parker avait expliqué un jour avoir vraiment hésité à se lancer dans une carrière musicale. De l'avis de professionnels et pour les fans de basket, c'est quand même une excellente nouvelle qu'il se soit concentré pleinement sur la NBA, où il a remporté quatre titres et construit une carrière d'anthologie.