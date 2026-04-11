CQFR : Wembanyama termine fort, les Celtics égalent un record !

Les scores de la nuit en NBA

Pistons @ Hornets : 118-100

Heat @ Wizards : 140-117

Cavaliers @ Hawks : 102-124

Pelicans @ Celtics : 118-144

Sixers @ Pacers : 105-94

Raptors @ Knicks : 95-112

Magic @ Bulls : 127-103

Nets @ Bucks : 108-125

Mavericks @ Spurs : 120-139

Thunder @ Nuggets : 107-127

Timberwolves @ Rockets : 136-132

Grizzlies @ Jazz : 101-147

Clippers @ Trail Blazers : 97-116

Warriors @ Kings : 118-124

Suns @ Lakers : 73-101

- Victor Wembanyama contre Cooper Flagg, c’est peut-être le futur de la NBA. C’était aussi le duel de la nuit, avec les deux phénomènes mis face à face. Leur équipe sont tout de même à des stades différents de leurs parcours (bon, les joueurs aussi) et les Spurs ont dominé le derby texan contre les Mavericks avec une très grosse performance de leur superstar : 40 points et 13 rebonds en seulement 26 minutes. Un match et un message pour le Français, qui a validé son éligibilité pour les trophées de fin de saison en prenant part à la rencontre, quelques jours après sa blessure aux cotes.

Flagg n’était pas complètement en reste. Le rookie, lui-même encore en course pour le ROY, a marqué 33 points. Mais San Antonio est juste trop fort avec 6 joueurs à plus de 10 points en plus de Wembanyama.

- Alerte record NBA pour les Celtics ! Boston a égalé son propre record (codétenu avec Memphis et Milwaukee) en plantant 29 paniers primés vendredi soir ! Les joueurs de Joe Mazzulla ont suivi la philosophie de leur coach en arrosant de loin pour pilonner les Pelicans, incapables de suivre le rythme. Sam Hauser en a mis 8 à lui tout seul mais quasiment tout l’effectif a participé à ce record, sauf Jayson Tatum, absent. 8 joueurs des Celtics ont inscrit au moins 2 paniers primés hier soir. La franchise du Massachusetts sécurise du même coup la deuxième place de la Conférence Est.

- Opposés à une équipe qu’ils sont susceptibles d’affronter au premier tour des playoffs, les Pistons ont étalé leur supériorité sur les Hornets en s’imposant de presque 20 points à l’extérieur. Detroit n’a pas voulu reposer ses titulaires, et ce même alors que sa première place à l’Est est déjà validée. Jalen Duren et Duncan Robinson ont donc porté l’équipe avec 20 et 19 points tandis que Cade Cunningham continue de reprendre du rythme en passant 28 minutes sur le parquet (14 pts, 7 pds). La franchise du Michigan peut atteindre le plateau des 60 victoires pour la première fois depuis 20 ans si elle gagne son dernier match de la saison. Les Pistons se rendent à Indianapolis pour affronter les modestes Pacers dimanche.

Les Hornets de Moussa Diabaté (8 pts, 6 rbds, 2 blks) sont désormais condamnés à passer par le play-in et ils devront sans doute gagner deux matches pour se qualifier en playoffs.

- Les Hawks ont décroché leur ticket pour les playoffs en dominant les Cavaliers (124-102) la nuit dernière. C’est encore une fois CJ McCollum qui a porté les siens en inscrivant notamment 29 points. Plusieurs joueurs d’Atlanta ont contribué à cette victoire, Dyson Daniels étant par exemple en triple-double (13 pts, 10 rbds, 12 pds). Zaccharie Risacher a pu rejouer après son « DNP – CD » le jouer de son anniversaire et il a compilé 4 points et autant de rebonds en 19 minutes. Cette victoire permet aussi aux Hawks de remporter leur division, une première depuis 2021.

- Les Wizards ont validé une étape importante de leur saison la nuit dernière : ils se sont assurés de terminer avec le plus mauvais bilan de la ligue en s’inclinant contre le Heat (117-140). La franchise de la capitale fédérale, qui s’est inclinée lors de 24 de ses 25 derniers matches, aligne un effectif largement remaniée depuis plusieurs semaines. Ironique pour un club qui a pourtant recruté Trae Young et Anthony Davis en cours de saison.

- Bilal Coulibaly est empêtré dans ce marasme mais il en profite pour montrer des progrès offensifs. Le jeune joueur français s’est offert une ligne de stats à 25 points, 5 rebonds et 5 passes en 22 minutes lors de cette défaite contre Miami. Washington est la première équipe NBA à perdre 64 matches ou plus sur trois saisons de suite. Chapeau les artistes.

- Les Sixers se sont sortis de leur série de 3 défaites consécutives en battant les Pacers (94-105) avec notamment 32 points de Tyrese Maxey, qui a tenté sa chance 28 fois. Paul George l’a épaulé avec 21 points. Avec cette défaite, Indiana, finaliste l’an passé, va terminer à l’avant-dernière place de la NBA.

- 13eme victoire de suite des Knicks contre les Raptors. Ça tombe bien, c’est potentiellement l’équipe qu’ils affronteront au premier tour des playoffs. New York a verrouillé sa troisième place à l’Est en battant Toronto (112-95) dans le sillage des performances de ses deux All-Stars. 29 points pour Jalen Brunson, 22 points et 10 rebonds pour Karl-Anthony Towns. Surveillons tout de même la blessure d’OG Anunoby, touché à la cheville et sorti en cours de rencontre. Mohamed Diawara et Pacome Dadiet ont profité du score pour jouer quelques minutes.

- La belle série continue pour Orlando ! 5eme succès de rang du Magic, dominateur contre les Bulls (127-103). La franchise floridienne profite d’ailleurs de la défaite de Toronto pour revenir à hauteur des Raptors au classement. Les deux équipes ont le même bilan. Franz Wagner, qui a effectué son retour il y a quelques matches, s’est illustré en marquant 25 points. Peut-être le signe que l’Allemand retrouve du rythme et des sensations. Noah Penda a passé 8 minutes sur le parquet, sans mettre de points.

- Cette saison épouvantable des Bucks ne restera pas dans les annales mais AJ Green a tout de même battu un record de franchise. L’arrière a effacé deux futurs Hall Of Famers des tablettes, Ray Allen et Damian Lillard, en signant 11 paniers primés la nuit dernière. Il a terminé avec 35 points, son record en carrière. Plusieurs de ses tirs ont eu pour origine une passe décisive d’Ousmane Dieng, lui-même auteur d’un beau double-double en cumulant 12 points et donc 12 caviars. Nolan Traoré a inscrit 14 points en sortie de banc pour Brooklyn.

- Un duel entre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic pour fêter la fin de saison, c’est plutôt sympa, non ? Ne vous méprenez pas. Les deux équipes ont envoyés leurs seconds couteaux au combat et Denver l’a emporté de 20 points avec un double-double bien maousse costaud de Jonas Valanciunas (23 pts, 17 rbds). Nikola Topic a célébré sa première titularisation en NBA avec un double-double là aussi (14 pts, 11 pds).

- Plus ou moins au complet, à domicile et lancés sur une série de 8 victoires de rang, les Rockets ont tout de même réussi à perdre contre des Timberwolves sans Julius Randle, Naz Reid et Rudy Gobert. Et ce malgré 41 points d’Amen Thompson. Minnesota a pu compter sur une superbe adresse (57%) et un collectif rodé. Joan Beringer s’est plutôt bien débrouillé (c’est un euphémisme) dans la raquette en postant 14 points et 4 rebonds en étant titulaire contre Alperen Sengun.

- Les Grizzlies et le Jazz continuent de se moquer du monde. Les deux équipes disputaient hier soir un match que PERSONNE ne voulait gagner puisqu’une victoire était synonyme d’environ 10% de chances en moins de piocher dans le top-4 de la prochaine draft. Utah s’est pourtant nettement imposé contre Memphis. Les deux formations ont mis la moitié de leur effectif sur la liste des joueurs indisponibles et les Grizzlies ont carrément fait jouer seulement six mecs ! Rayan Rupert a pris 25 tirs. Il a mis 16 points, avec 12 rebonds.

- Victoire importante des Blazers contre les Clippers. Portland a surfé sur les 35 points de Deni Avdija pour décrocher la win et devance donc Los Angeles au classement à l’Ouest. La franchise de l’Oregon est huitième et elle aura pour l’instant deux chances d’atteindre les playoffs.

- Les Kings ont battu les Warriors avec 23 points, 9 rebonds et 4 passes de Maxime Raynaud. Son coéquipier et compatriote Killian Hayes a mis 6 points.

- LeBron James régale toujours. La superstar de 41 ans, bombardé seul maître à bord à Los Angeles sur la fin de saison, a posté 28 points, 6 rebonds et 12 passes lors d’une large victoire des Lakers contre les Suns.