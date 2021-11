Boston, une réunion entre bonhommes pour sortir de la galère

Le groupe vit… mal. Enfin, pas très bien. Les Boston Celtics, en proie à des tensions internes, ont décidé de se réunir après la défaite contre les Chicago Bulls. Un revers cruel mais qui illustre bien les difficultés de l’équipe : ils ont perdu de 14 points après avoir mené de 14 points à l’entame du quatrième quart-temps.

Après le match, Marcus Smart avait libéré sa frustration dans la presse en reprochant notamment à Jaylen Brown et Jayson Tatum de ne pas vouloir passer le ballon. Des propos dont ce seraient bien passés les deux jeunes joueurs.

« Là, ce moment-là, alors que l’on essaye de gagner des matches, on n’avait pas besoin de ça », note par exemple Brown.

Les mots de Smart et la situation de la franchise – qui restait sur trois défaites de suite avant de défier le Magic – ont poussé les joueurs à faire ce meeting de groupe. Une réunion décrite comme émotionnelle par moment selon Adrian Wojnarowski. Et notamment quand il s’agissait de revenir sur la volonté de partager la balle de Jaylen Brown et Jayson Tatum.

La nature exacte des arguments échangés n’a pas été dévoilée. Les joueurs ont préféré évoquer le fait qu’ils se concentraient tous sur les matches à venir. En tout cas, Boston a ou relever la tête de l’eau hier soir. Les Celtics ont battu le Magic. Ils défieront le Heat lors du prochain match.

Marcus Smart met une bonne petite cartouche à Tatum et Brown