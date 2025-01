L'arrière des Phoenix Suns Bradley Beal dispose d'un véritable luxe : il a le contrôle de son avenir. Sous contrat jusqu'en 2026 (player option en 2026-2027), le joueur de 31 ans possède une "no-trade clause".

Ces dernières semaines, l'ancien joueur des Washington Wizards s'est retrouvé au cœur des rumeurs, notamment par rapport à Jimmy Butler. Mais de son côté, Beal n'a toujours pas l'intention de bouger.

Auprès du média The Athletic, l'agent du natif de Saint-Louis, Mark Bartelstein, a assuré qu'il n'existait aucune discussion entre le Miami Heat et les Suns pour un trade concernant son client. Et surtout, l'homme d'affaires n'a pas eu le moindre échange avec Phoenix pour abandonner sa "no-trade clause". Une condition indispensable pour permettre une opération.

"Brad se concentre uniquement sur la victoire des Suns et sur le redressement de leur saison. Tout le reste est absurde", a répondu Bartelstein.

Autant dire que la situation n'a pas évolué. Et rien ne dit qu'elle va vraiment bouger avant la deadline des trades, le 6 février prochain. Car le Heat, déçu par les offres reçues, ne semble pas dans l'urgence d'échanger Jimmy Butler, qui représente la priorité des Suns.

Et en attendant, Bradley Beal, désormais utilisé en sortie de banc, tente de rester professionnel.

Bradley Beal : « Je ne vais pas être un connard »