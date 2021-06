Brandon Ingram en partance pour une destination vraiment sexy ?

Les New Orleans sont en pleine tempête et le grand ménage qui se prépare pourrait pousser Brandon Ingram à quitter le navire.

La saison pourrie vécue par les New Orleans Pelicans ne pouvait pas rester sans conséquences. Stan Van Gundy, arrivé quelques mois plus tôt, a déjà pris la porte. Il faut maintenant gérer le problème Zion Williamson et surtout mieux équilibrer l'effectif. Il est impensable de voir une telle équipe terminer seulement 12e de l'Ouest. On pourrait donc assister à une grand ménage, et personne, ni même Brandon Ingram, ne semble intransférable.

L'ancien des Lakers sort d'une saison où ses statistiques ont été similaires à son année de MIP. Seulement, il a eu un peu de mal avec l'éclosion de Zion. Mêmes chiffres, mais moins d'impact. Et comme les défaites se sont enchaînées, il est évidemment pointé du doigt. Plusieurs franchises vont rester très attentives au cas de BI. Et parmi elles, le Miami Heat serait prêt à dégainer.

La franchise floridienne va passer un été délicat. Il va falloir prolonger, ou pas, les trois pépites, Tyler Herro, Duncan Robinson et Kendrick Nunn. Mais le sweep du premier tour contre Milwaukee reste encore en travers de la gorge des dirigeants. Les trois étaient instranférables il y a quelques mois. On peut penser que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Tout ça pour dire que le Heat a largement de quoi contenter les Pels.

Miami aurait, avec Brandon Ingram, une véritable deuxième option offensive relativement jeune derrière Jimmy Butler. Surtout que le Heat a toujours des vues sur Kyle Lowry. Il faut maintenant voir comment Pat Riley peut gérer ça financièrement, et surtout si le propriétaire a envie de lâcher des millions en luxury tax.

