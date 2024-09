Brandon Ingram et NOLA, ça ne va pas…

L'atmosphère semble un peu tendue chez les New Orleans Pelicans autour du dossier Brandon Ingram. En fin de contrat l'été prochain, l'ailier All-Star n'a pas reçu la prolongation de contrat qu'il attendait et n'a pas été tradé, alors que des rumeurs annonçaient la volonté des Pels de tester le marché pour lui. A moins de deux mois de la reprise et à quelques semaines du début du training camp, c'est le statu quo pour Ingram, qui n'a pas l'air particulièrement enchanté de la situation.

D'après le journaliste Shamit Dua, l'ancien joueur de Duke et des Los Angeles Lakers est l'un des deux seuls joueurs à ne pas s'être présenté au rassemblement de l'équipe en Californie fin août en mode team building. Les workouts qui s'y sont déroulés étaient facultatifs, mais tous les joueurs de Willie Green étaient là, à l'exception de Brandon Ingram et Daniel Theis, qui était lui excusé en raison de sa participation aux Jeux Olympiques. Ingram n'a donc enfreint aucune règle, mais son absence ne témoigne pas d'une extrême motivation à poursuivre l'aventure avec New Orleans.

Brandon Ingram, une cible pour le Jazz ?

Un départ libre en juin 2025 ?

Jusque-là, la franchise n'a pas accédé à sa demande de prolongation et le risque de le perdre sans contrepartie en juin prochain est réel, sauf si un trade se matérialisé avant février. Dans tous les cas, la valeur de l'intéressé, qui n'a pourtant que 27 ans et fait partie des ailiers les plus forts offensivement de toute la ligue, n'est plus aussi élevée.

Alors que NOLA rêve de voir Zion Williamson disputer une saison pleine et sans blessures pour pouvoir jouer les playoffs pour la première fois, il faudra tout de même veiller à ce que le cas Ingram n'empoisonne pas trop le début de saison... Pour rappel, les Pelicans ont fait venir Dejounte Murray dans le cadre d'un trade avec Atlanta, dans l'espoir de figurer dans le top 6 de la Conférence Ouest cette saison.