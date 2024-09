Brandon Ingram bientôt transféré ? « Les chances sont minuscules »

À moins d’un mois du training camp, l’avenir de Brandon Ingram avec les Pelicans reste incertain. Malgré les spéculations, The Athletic rapporte que peu de discussions concrètes ont eu lieu concernant un éventuel transfert. Les rumeurs persistent, mais ne mènent à rien.

La piste d’un potentiel transfert aux Warriors a été fréquemment évoquée ces dernières semaines. Cependant, les chances de voir Ingram à Golden State sont « minuscules », selon l’insider Monte Poole de NBC Sports. Les erreurs de la franchise de la Baie ces dernières années, notamment avec le cas Kelly Oubre Jr, l’auraient dissuadée de tenter sa chance avec l’ailier.

Bien que des rumeurs persistent dans la presse, le marché des transferts est au point mort. Aucune transaction n’a eu lieu au mois d’août et beaucoup d’équipes ont déjà terminé leur intersaison. Tout indique qu’Ingram commencera la saison 2024-25 sous les couleurs de New Orleans.

Des tensions entre Brandon Ingram et les Pelicans ?

Quoiqu’il arrive, la relation entre Ingram et la franchise a été sérieusement abimée. La semaine dernière, le joueur a brillé par son absence au mini-camp d’entraînement organisé par les joueurs en Californie, auquel tous les autres membres de l’effectif ont participé, à l’exception de Daniel Theis. Les joueurs s’attendaient à voir Ingram à cet évènement qu’il a lui-même organisé à plusieurs reprises ces dernières années, d’après The Athletic, mais celui-ci n’est jamais venu.

Le nœud du problème semble être financier. Avec les contrats importants de Zion Williamson, Dejounte Murray et CJ McCollum, les Pelicans hésitent à offrir à Brandon Ingram une extension maximale de 208 millions de dollars sur quatre ans. L’extension à venir de Trey Murphy, qui devrait être couteuse, ne facilite pas non plus la prolongation de l’ailier.

Brandon Ingram et les Pelicans semblent désormais dans l’impasse. Ils devront néanmoins trouver un terrain d’entente avant leur premier match de la saison 2024-25, prévu le 23 octobre contre les Bulls.