Evan Fournier raconte son trade avorté aux Lakers

Au cours de son entretien avec First Team que l'on vous recommande, Evan Fournier est revenu sur un trade qui aurait pu se faire et qui aurait peut-être changé le cours de sa carrière.

"C'était un jour de match avec Orlando, 30 minutes avant le coup d'envoi. Bouna (Ndiaye) m'appelle et il me dit : 'Prépare-toi, il y a moyen que tu bouges aux Lakers, ça chauffe vraiment'. [...] Au final, ça ne se fait pas, mais j'étais hypé ! Le coach c'était Frank Vogel, ils jouaient le titre, tu joues avec LeBron... Eh, là je peux me mettre dans le corner. Je tire, je fais du catch and shoot, il n'y a aucun problème (rires). La perspective était belle, on ne va pas se mentir. Ca ne s'est pas fait, c'est comme ça".

Evan Fournier a ajouté que lors de la première saison lors de laquelle il s'est retrouvé écarté de la rotation avec les Knicks, c'est lui qui a demandé à ne pas être tradé parce que sa compagne était enceinte. Une offre en provenance de Sacramento aurait été acceptée et Evan aurait rejoint les Kings, mais il ne voulait pas déraciner sa famille dans ce contexte.

