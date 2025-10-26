Brandon Miller encore lâché par son corps ?

Touché à l'épaule, le jeune talent des Charlotte Hornets Brandon Miller suscite déjà l'inquiétude sur le plan physique.

La saison démarre mal pour les Charlotte Hornets... Plombée par les blessures sur la saison 2024-2025, la franchise de la Caroline du Nord a déjà perdu Brandon Miller. Dans le 2ème quart-temps contre les Philadelphia Sixers (121-125), le jeune talent a demandé un changement en raison d'une douleur au niveau de l'épaule.

Une blessure visiblement causée lors d'une bataille pour un rebond avec Quentin Grimes. En attendant les résultats des examens médicaux, la situation de l'ailier de 22 ans suscite déjà une vive inquiétude à Charlotte.

En 2024-2025, sa saison a été plombée par un problème au poignet avec seulement 27 matches disputés. Et les Hornets comptent énormément sur lui dans le développement du projet collectif.

"J'attends de voir avec le staff médical pour en savoir plus. Pour être franc, je n'ai pas vraiment vu l'action (de sa blessure, ndlr). En me retournant, j'ai vu qu'il demandait son changement. Au début, j'ai pensé que c'était son poignet, mais j'ai ensuite appris qu'il avait un souci à l'épaule.

Il y a toujours de l'inquiétude. Avec tous les joueurs. Dès qu'un gars se blesse, tu espères que tout va bien se passer", a commenté le coach de Charlotte Charles Lee.

Les Hornets espèrent désormais une bonne nouvelle pour Brandon Miller. Mais en attendant, le sort continue de s'acharner sur cette équipe...

