Brice Sensabaugh sort le match de sa vie et entre dans l’Histoire de la NBA

Entré en jeu en feu, Brice Sensabaugh a inscrit 21 points dès le premier quart, un record NBA pour un remplaçant, avant une défaite cruelle du Jazz.

Entré en jeu sans prévenir, Brice Sensabaugh a rapidement fait basculer le match à lui seul. Face aux Bulls, l’ailier du Jazz a signé un premier quart-temps totalement hors norme, empilant 21 points en sortie de banc, un record NBA pour un remplaçant sur un 1er quart. Une performance aussi fulgurante qu’insuffisante, Utah s’inclinant finalement 128-126 à Chicago.

Dès son entrée sur le parquet, Sensabaugh a enchaîné les tirs avec une facilité déconcertante. En un peu plus de sept minutes, il a converti 8 de ses 9 tentatives, dont tous ses tirs primés, faisant exploser la défense adverse et forçant rapidement les Bulls à s’adapter. À la fin du premier quart-temps, le chiffre était déjà historique : 21 points, un total jamais atteint par un joueur sortant du banc sur un seul quart depuis le suivi détaillé des statistiques.

« C’était juste une de ces nuits où les tirs rentraient, donc c’était vraiment fun », a expliqué Sensabaugh après la rencontre, lucide sur le caractère exceptionnel de sa réussite.

L’élan ne s’est pas arrêté là. Le joueur de 22 ans a continué à porter l’attaque du Utah Jazz, terminant la soirée avec 43 points, un nouveau record en carrière. Il a conclu le match avec un solide 15 sur 22 au tir, dont 5 paniers à trois points, en 34 minutes passées sur le parquet. Une ligne statistique impressionnante, symbole de l’explosion offensive la plus marquante de sa jeune carrière.

Malgré cette démonstration individuelle, Utah n’a jamais réussi à transformer cette adresse exceptionnelle en victoire. Le Jazz a manqué plusieurs possessions clés dans le money time, laissant Chicago reprendre l’avantage dans les dernières secondes. Les Bulls ont fini par s’imposer sur un dernier panier intérieur, sanctionnant une défense d’Utah trop permissive sur la fin.

Cette soirée restera néanmoins comme un jalon dans la saison de Sensabaugh. Jusqu’ici cantonné à un rôle secondaire, il a rappelé l’étendue de son potentiel offensif, capable de changer le rythme d’un match en quelques minutes. Pour le Jazz, la performance pose aussi question : comment maximiser ce type de production sans qu’elle reste isolée dans une défaite serrée.

Utah repart sans victoire, mais avec une certitude nouvelle : en sortie de banc, Sensabaugh peut faire basculer une rencontre. Reste désormais à inscrire ce coup d’éclat dans la durée.

