Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Pacers : 115-101

Cavs @ Sixers : 133-107

Jazz @ Bulls : 126-128

Nets @ Pelicans : 113-116

Nuggets @ Mavs : 118-109

Knicks @ Kings : 101-112

Wizards @ Clippers : 105-119

- En voyant les Pacers commencer à gagner des matches, certains de leurs fans ont peut-être eu peur qu'ils n'entament leurs chances pour la Draft. Qu'ils se rassurent, Indiana va encore perdre un paquet de rencontres cette saison. Cette nuit, Rick Carlisle et ses hommes ont chuté à domicile contre les Raptors, qui les ont battus trois fois cette saison déjà. Brandon Ingram (30 pts) a fait en sorte que Toronto ne lâche pas son avantage dans le money time avec deux paniers à 3 points bien sentis. Scottie Barnes (26 pts, 13 asts) et Gradey Dick (21 pts, 11 rbds) ont aussi contribué.

- La soirée aurait pu être parfaite pour les Cavs, enfin consistants et impitoyables contre une bonne équipe de Philadelphie. Les Cavs ont balayé les Sixers grâce notamment aux 35 points et 9 passes de Donovan Mitchell, mais ont perdu Darius Garland (20 pts), blessé au pied dans le 3e quart-temps. Les 20 points de Joel Embiid, qui a dépassé les 13 000 pts en carrière, n'ont pas été suffisants, pas plus que Tyrese Maxey (14 pts mais à 5/16).

- Les Bulls ont survécu à l'incroyable soirée de Brice Sensabaugh. L'arrière du Jazz a sorti le match de sa vie (43 pts), avec notamment un premier quart totalement hallucinant (21 pts). Il a fallu que Nikola Vucevic vienne marquer à 4 secondes de lafin près du cercle sur une splendide passe de Tre Jones pour que Chicago se défasse d'Utah.

CLUTCH BUCKET BY NIKOLA VUČEVIĆ. BULLS WIN AT HOME! pic.twitter.com/oUNtXMOpVS — NBA (@NBA) January 15, 2026

Lauri Markkanen , malade, n'a pas participé à la rencontre.

- Alex Sarr a passé une sale soirée avec Washington contre les Clippers. Pour la défaite, déjà, mais aussi parce que le Français n'a passé que 13 minutes sur le parquet avant d'être éjecté pour une deuxième faute technique un peu bête. Sarr a fait rebondir le ballon un peu haut de frustration et a été invité à quitter le terrain.

The play that got Alex Sarr his second technical and first ejection of his career pic.twitter.com/NqzvabiW9r — SleeperWizards (@SleeperWizards) January 15, 2026

Bilal Coulibaly n'a pas eu beaucoup plus de réussite, puisqu'il a dû être remplacé au bout de 10 minutes pour des douleurs au dos et n'est plus rentré ensuite. Côté Clippers, Kawhi Leonard (33 pts), James Harden (22 pts, 8 asts) et l'étonnant rookie suisse Yanic Konan Niederhauser (16 pts à 7/7) ont fait le job pour permettre à Los Angeles de gagner pour la 4e fois de suite et d'être au coude à coude avec Memphis pour la 10e place, qualificative pour le play-in.

Nicolas Batum est sorti du banc pour apporter 9 points et 8 rebonds à 3/7 à 3 points.

- Les Pelicans se sont fait violence en fin de match pour remporter un contest entre mal classés contre les Nets. Alors que les deux équipes étaient au coude à coude, Saddiq Bey a égalisé à 3 points, puis donné l'avantage à NOLA sur un dunk, avant de marquer les deux lancers qu'il a dû tirer dans les ultimes instants. Avant ça, Trey Murphy (34 pts) et Zion Williamson (25 pts) avaient tenu la baraque. Nolan Traoré a joué 19 minutes pour 5 points, 1 passe et 1 rebond. C'est seulement la 2e victoire sur les 13 derniers matches pour les Pels.

- Alors que Nikola Jokic a repris le chemin de l'entraînement, les Nuggets continuent de bien se débrouiller sans lui. Denver est allé gagner à Dallas (118-109) pour sa troisième victoire de rang. Les choses ont été un peu facilitées par la blessure à la cheville de Cooper Flagg, touché avant la mi-temps. Jamal Murray (33 pts) s'est encore comporté en patron et Peyton Watson a apporté 18 points. Les Nuggets se sont quand même fait un peu peur en dilapidant presque entièrement l'avance de 23 points qu'ils avaient construite, mais les Mavs n'ont pu faire mieux que de repasser à -5 en fin de match.

- Les Kings ne s'arrêtent plus ! Sacramento a décroché une troisième victoire consécutive et encore contre une équipe théoriquement beaucoup plus forte. Ce sont les Knicks qui se sont cette fois cassé les dents sur le groupe de Doug Christie. New York a été inexistant en Californie, avec un retard rapidement pris et jamais comblé, sous les coups de DeMar DeRozan (27 pts, 6 rbds, 5 asts), Russell Westbrook (19 pts, 11 asts) et Zach LaVine (25 pts). Maxime Raynaud, à nouveau titulaire, a fini avec 10 points et 4 rebonds.