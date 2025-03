Bronny James : « On pense que je suis un p***** de robot »

a indirectement et involontairement au centre de l'attention après l'embrouille entre son père et Stephen A. Smith.était allé rabrouer le journaliste d'ESPN en lui reprochant de mal parler de son rejeton. Depuis, le fils du King s'est tenu à l'écart du bruit et n'a évoqué son état d'esprit que cette semaine, lors d'un entretien avec the Athletic.

Sans évoquer directement le conflit entre son paternel et Smith, Bronny James a tenté d'expliquer de quelle manière il réagissait aux critiques et aux commentaires sur ses débuts en NBA et son niveau supposé.

"Ces choses-là, j'essaye toujours de les laisser entrer dans une oreille et ressortir dans l'autre. Je me remets au travail et je reste positif. Parfois, ça me motive un peu aussi. Je vois tout ce que les gens disent. On pense je suis un putain de robot qui n'a pas de sentiments et d'émotions. Je prends ça et je l'utilise quand je vais à la salle d'entraînement, quand je fais du travail en plus, que je regarde des vidéos supplémentaires pour m'améliorer".

En tant que joueur NBA, Bronny James est préservé par les Lakers, qui le protègent médiatiquement. Le rookie a joué 21 matches avec les pros depuis sa Draft et tourne à 1.6 points de moyenne.

