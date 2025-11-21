Bronny James renvoyé en G League par les Lakers

Les Los Angeles Lakers envoient Bronny James chez les South Bay. Une étape logique pour relancer son développement.

Les Los Angeles Lakers ont décidé de revoir la trajectoire de Bronny James. Le club a officialisé jeudi l’envoi du jeune arrière de 21 ans en G League, où il rejoindra les South Bay Lakers. L’ailier Adou Thiero l’accompagne également dans cette descente temporaire.

Bronny retourne à South Bay pour se relancer

Bronny James avait pourtant bénéficié d’un vrai temps de jeu en ce début de saison. Aligné dans 10 des 15 premières rencontres des Lakers, et même titulaire une fois, il tournait à 2.1 points, 1.7 assist et 0.8 interception en 11 minutes de moyenne. La progression statistique n’a toutefois pas suffi à convaincre le staff.

En G League, il retrouvera un environnement où il avait beaucoup brillé l’an dernier : 21.9 points, 5.5 passes, 5.1 rebonds et 1.9 interception de moyenne en 11 matchs.

Son passage permettra aussi d’obtenir davantage de responsabilités, loin du contexte compétitif d’un début de saison NBA déjà intense pour Los Angeles.

Le timing : juste après le retour de LeBron

Cette décision intervient moins de 48 heures après le premier match de la saison de LeBron James. Le quadruple MVP, écarté pendant un mois pour une sciatique, a livré une prestation complète face au Jazz : 11 points, 12 passes, 3 rebonds, avec un apport défensif remarqué.

Père et fils avaient partagé une dernière fois le terrain mardi, combinant 14 points contre Utah. Désormais, Bronny sera chargé de prendre le relais de son père… mais en G League, où LeBron lui-même s’était entraîné au cours de sa montée en puissance avant son retour.

Un choix sportif logique

En l’état, le rôle de Bronny en NBA restait limité, même s’il avait commencé à montrer de belles choses. Avec un effectif des Lakers désormais au complet, et un excellent départ de la franchise (11-4, 4e à l’Ouest), sa marge de manœuvre se réduisait.

L’option G League apparaît donc comme une étape cohérente dans son développement, avec l’objectif de revenir plus armé dans la rotation de Darvin Ham.