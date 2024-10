Bronny James, « un influenceur qui joue au basket » ?

La pré-saison assez pauvre de Bronny James sur le plan statistique fait beaucoup parler en NBA et autour. Alors qu'il s'apprête à devenir le premier joueur à disputer un match dans la ligue avec son père, le rookie fait face à des critiques qu'il tentera de balayer sur le terrain. Mais aborde-t-on la question Bronny sous le bon angle ? Gilbert Arenas, qui a discuté du sujet dans son Gil's Arena Show, soulève un point intéressant.

"Tout le monde le juge sur le basket, mais personne ne le considère en tant qu'influenceur. Parfois, il faut regarder les choses sous un angle différent. Bronny est un influenceur qui joue au basket. On parle d'un gamin qui a plus de suiveurs sur les réseaux sociaux que Patrick Mahomes, qui est un triple champion NFL. Son influence est énorme. L'important n'est pas sa performance sur le terrain. [...]

Si la NBA a mis le 2e tour le lendemain, c'est juste à cause de Bronny James. Personne dans ce monde ne pensait qu'il serait drafté au 1er tour et ils savaient où il allait atterrir, donc ils ont tout organisé autour de lui. Il est un business. Peu importe ce qui se dit sur lui, ça génère de l'argent. Donc dire (comme DeMarcus Cousins, NDLR) que les Lakers ne sont pas sérieux parce qu'ils l'ont pris en 55e position... Que l'on me dise quel joueur ils aurait pu drafter avec le 55e pick qui aurait aidé la franchise. Je pense qu'il aurait été coupé comme la plupart des joueurs du 2e tour".

Depuis le début de la pré-saison, Bronny James a joué un total de 44 minutes avec les Los Angeles Lakers, pour 4 points à 2/16 (0/7 à 3 pts), 5 pertes de balle et un différentiel de -40.

La Tier List des équipes 2024-2025 : Le Haut du panier