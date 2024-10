Bronny score sur LeBron, charrié par toute l’équipe

On ne sait pas si les Lakers arrivent à bien bosser, mais l'atmosphère lors du training camp semble plutôt détendue et bon enfant. Anthony Davis a notamment évoqué la particularité d'avoir LeBron James et son fils Bronny dans la même équipe, avec les incongruités que cela peut comporter. Junior a l'air de profiter comme il se doit de la situation.

"C'est fantastique de pouvoir être témoin de ça. A un moment, Bronny a marqué un panier à 3 points sur LeBron. Tout le monde a vanné LeBron, du coup il a brutalisé quelqu'un, je ne sais plus qui, pour évacuer ça. Puis Bronny a remis un panier à 3 points, sur la tête d'Austin je crois. [...] Ces match-up et cette compétition entre eux, c'est ce qu'on aime voir. On accueille leur présence ensemble avec plaisir", a raconté Anthony Davis lors de son point médias après l'entraînement du jour.

On a quand même hâte de voir si les interactions resteront aussi natures et spontanées dans le contexte d'un match serré, si JJ Redick décide d'associer le père et le fils sur quelques séquences.