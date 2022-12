Les statistiques impressionnantes des Nets en décembre

Après avoir battu les Milwaukee Bucks, les Brooklyn Nets ont à nouveau frappé fort en enchaînant dans la foulée avec un succès sur le parquet des Cleveland Cavaliers (125-117) la nuit dernière. Une neuvième victoire de suite pour la franchise new-yorkaise, qui a gagné dix des onze matches qu’elle a disputés en décembre. C’est clairement l’une des meilleures équipes de la ligue sur la période.

Les joueurs de Jacque Vaughn affichent par exemple un net rating de 121 points marqués sur 100 possessions en décembre. Ils sont évidemment premiers, avec un écart conséquent sur leur dauphin, les Portland Trail Blazers. Ils ont la douzième défense avec 113 points encaissés. Ce qui leur donne donc le troisième meilleur différentiel du mois (+8) derrière les Memphis Grizzlies et les… New York Knicks.

Le changement sur le banc, avec donc la promotion de Vaughn suite au licenciement de Steve Nash, a fait beaucoup de bien aux Nets. L’entraîneur a simplifié les schémas offensifs de son équipe pour que ses joueurs puissent évoluer plus librement et de manière plus instinctive. Ce qui correspond parfaitement pour Kevin Durant et Kyrie Irving, deux superstars mais aussi deux artistes sur le terrain. Ces gars-là savent se créer leur propre tir à n’importe quel moment et dans n’importe quelle situation.

C’est pourquoi Brooklyn est aussi l’une des équipes les plus fiables dans le money time. Les Nets ont gagné 13 des 16 matches au déroulé « clutch » selon la définition donnée par la NBA, à savoir des rencontres avec moins de 5 points d’écart à 5 minutes de la fin. Des signes encourageants pour la nouvelle année mais aussi pour les playoffs. Durant et ses partenaires sont maintenant troisièmes à l’Est et ils peuvent lutter pour la première place s’ils continuent sur cette lancée.

CQFR : Brooklyn pète vraiment le feu