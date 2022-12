Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Cavs : 125-117

Clippers @ Pistons : 142-131, après prolongation

Wolves @ Heat : 110-113

Rockets @ Bulls : 133-118

Pacers @ Pelicans : 93-113

Jazz @ Spurs : 122-126

Hornets @ Blazers : 113-124

Podcast #69 : Les Knicks et les Nets cartonnent, NYC de retour au top ?

- C'est fou comme c'est agréable de voir les Nets débarrassés de toute notion de drama et uniquement tournés vers leur objectif sportif. Brooklyn a enregistré une 9e victoire de suite cette nuit, ce qui n'était pas arrivé à la franchise depuis son déménagement du New Jersey ! Qui plus est, ce n'est pas face à n'importe quelle équipe que les hommes de Jacque Vaughn ont poursuivi leur série. Les Cavs sont des adversaires directs et ont le meilleur bilan de la ligue à domicile. Aller s'imposer dans l'Ohio, alors que Darius Garland était dans une forme sensationnelle (46 points, 8 passes à 14/20), c'est une performance notable.

Le finish a été un peu compliqué, avec Kevin Durant (32 pts) éjecté pour 6 fautes à 2 minutes de la fin, mais Kyrie Irving (32 pts) et TJ Warren (23 pts), dont l'apport est indéniable, ont fait le job et les Nets n'ont pas tant tremblé que ça dans cette partie maîtrisée. Les voilà troisièmes à l'Est, à seulement deux victoires de Boston. Steve Nash doit quand même être en train de le prendre personnellement depuis son canapé...

- Le craquage de la nuit en NBA est pour Detroit. Les Pistons étaient en train de réussir un joli coup en dominant les Clippers à la maison et comptaient 14 points d'avance à 3:30 de la fin du match. C'est là que Ty Lue s'est appuyé sur ses remplaçants (Batum, Kennard, Mann, Coffey et Brown) pour renverser la situation, décrocher la prolongation et éviscérer Motown durant l'overtime (14-3).

Killian Hayes, s'il n'a pu éviter le flop de la fin de match, a été productif et actif, avec une confiance grandissante dans son jump shot : 18 points, 10 passes et 5 rebonds à 6/17 pour le Français.

- Le Moda Center était plein pour célébrer Damian Lillard, devenu il y a quelques jours le meilleur marqueur de l'histoire des Blazers en NBA. Ce n'est pourtant pas lui qui a été l'acteur principal de la victoire de Portland à domicile face à Charlotte. Dans un match où les hommes de Chauncey Billups ont compté jusqu'à 14 points de retard sous les coups de LaMelo Ball (25 pts), il a plutôt fallu compter sur Jusuf Nurkic et Jerami Grant.

Nurkic a battu son record de paniers à 3 points en carrière (5) pour illustrer l'un de ses meilleurs matches depuis pas mal de temps en NBA. Le Bosnien a posé 27 points, 14 rebonds et 6 passes, pendant que Grant ajoutait 32 points à l'équation. Lillard (17 pts) et les siens ont accéléré dans le 4e quart-temps pour que la fête soit totale.

Les Blazers ne sont qu'à une victoire du top 5 à l'Ouest.

- Les Bulls allaient mieux ces derniers temps, avec trois victoires de suite à leur actif. Malheureusement, quand Chicago est mauvais cette saison, c'est vraiment... mauvais. Les joueurs de Billy Donovan se sont inclinés à domicile contre Houston. Prendre 133 points contre l'une des équipes les plus concentrées sur la quête de Victor Wembanyama, qui plus est à la maison, c'est indigne d'une équipe qui veut jouer les playoffs.

Kevin Porter Jr a lui réussi sa meilleure performance offensive de la saison (36 pts) avec l'aide d'Alperen Sengun (25 pts) et Jalen Green (24 pts). Les Rockets ont totalement mérité leur victoire, eux qui ont compté jusqu'à 18 points d'avance. DeMar DeRozan (31 pts) est devenu le 44e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA en dépassant George Gervin, mais c'est une maigre consolation dans cette saison compliquée pour les Bulls...

- Rudy Gobert (10 pts, 8 rbds) et les Wolves ont perdu pour la troisième fois de suite, cette fois sur le parquet de Miami. Comme à chaque fois ou presque avec le Heat, le match a été serré, mais Minnesota n'a pas eu les ressources nécessaires pour réussir un coup en Floride. Il manquait pourtant Jimmy Butler et Bam Adebayo dans le groupe de Spoelstra, mais Max Strus (19 pts), Kyle Lowry (18 pts, 9 pds) et la bonne surprise Orlando Robinson (15 pts, 9 rbds) ont fait le job.

Chris Finch a tenté un coup qui a failli s'avérer payant en laissant Naz Reid (21 pts, 10 rbds) sur le terrain plutôt que Rudy en fin de partie, mais ça n'a toujours pas suffi. Les Wolves sont 11e à l'Ouest, avec un bilan égal à celui des Warriors. Miami, pour sa part, revient à l'équilibre (17-17), au 9e rang.

- Même sans Zion Williamson, pas encore totalement rétabli, les Pelicans ont battu Indiana avec assurance cette nuit. NOLA a des ressources, à l'image de Naji Marshall (22 pts), qui a battu son record de points en NBA pour l'occasion, Jonas Valanciunas (20 pts, 12 rbds) ou CJ McCollum (19 pts). Les Pels n'ont pas eu à subir un gros match de Tyrese Haliburton (12 pts, 6 pds), assez loin de ses standards. New Orleans a toujours Denver et la première place de l'Ouest dans le viseur.

- Ici et là, les Spurs arrivent quand même à décrocher quelques victoires pour embêter du monde. C'est le Jazz qui est tombé à San Antonio cette nuit. Malgré un comeback en fin de partie et 57 points de la paire Markkanen-Clarkson, Utah n'a pas pu renverser les Texans, emmenés par le tandem Vassell-Johnson (45 pts à deux).

Le Jazz manque l'occasion de se rapprocher du top 6 après deux victoires de rang.