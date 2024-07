Buddy Hield voit les Warriors comme le mariage parfait

Après le départ de Klay Thompson pour les Dallas Mavericks, les Golden State Warriors ont eu une belle réaction sur le marché. Les Californiens ont réussi à recruter De’Anthony Melton, Kyle Anderson et Buddy Hield.

Pour mettre la main sur l'ancien joueur des Philadelphia Sixers, les Dubs ont monté un "sign-and-trade" en sacrifiant un choix au second tour de Draft 2031 via les Dallas Mavericks. Et le Bahaméen devrait donc avoir un rôle important à jouer.

De son côté, Hield a d'ailleurs donné sa préférence aux Warriors par rapport aux Los Angeles Lakers et aux Detroit Pistons. Avec l'espoir de trouver sa place dans le système de GS.

"Cela semblait être le mariage parfait. J'ai grandi en observant leur style de jeu. La façon dont ils jouent, les joueurs présents : Steph (Curry), Draymond (Green), (Andrew) Wiggins. Le style de jeu de Steph. Comment les choses vont se passer ? On ne sait jamais jusqu'à ce que ça arrive.

J'espère qu'en étant avec Steph, je pourrai l'observer et apprendre de lui. J'apprendrai de tous les joueurs clés comme Draymond et Wiggins et je ferai partie d'une équipe capable de gagner le titre. Je vais devoir apprendre et voir comment m'impliquer offensivement.

Parfois, cela arrive rapidement, parfois non. J'essaierai simplement de comprendre comment je peux aider l'équipe à devenir un joueur de basket plus efficace et plus performant", a ainsi résumé Buddy Hield pour BasketNews.

Sur le papier, Buddy Hield a bien évidemment les qualités offensives pour intégrer le schéma des Warriors. Par contre, il faudra voir si son impact global, notamment en défense, reste positif pour Golden State.

Buddy Hield, un Splash Brother from another mother