Giannis Antetokounmpo et Jimmy Butler seront-ils les prochaines superstars à demander leur transfert ? Les spéculations des dirigeants de la NBA vont dans ce sens.

Après le transfert surprenant de Karl-Anthony Towns aux Knicks, la NBA s’interroge déjà sur le prochain « blockbuster trade ». Selon le journaliste Marc Stein, certains dirigeants de la ligue considèrent Jimmy Butler et Giannis Antetokounmpo comme deux candidats plausibles à un transfert dans un avenir proche.

Jimmy Butler, une piste crédible sur le papier

Des deux, le cas de Jimmy Butler est certainement le plus crédible. Le joueur dispose en effet d’une « player option » de 52,5 millions de dollars pour la saison 2025-26 et pourrait devenir agent libre l’été prochain. Sa situation contractuelle et l’incertitude entourant sa décision incitent plusieurs dirigeants à penser qu’il pourrait être transféré prochainement.

Butler a choisi de ne pas négocier d’extension de contrat cet été, préférant attendre la fin de la saison 2024-25, après laquelle il sera libre de quitter Miami. Selon The Athletic, le joueur a affirmé qu’il n’accepterait d’extension ni du Heat ni d’aucune autre équipe, ce qui limite considérablement sa valeur sur le marché. Malgré cela, Tim MacMahon d’ESPN a récemment rapporté que Butler reste sous surveillance à travers la ligue comme un potentiel candidat à un transfert.

Jimmy Butler, le début des rumeurs…

Giannis Antetokounmpo, l’éternel fantasme des GM

La situation de Giannis Antetokounmpo n’a, en réalité, pas grand-chose à voir. Bien que son nom ait été mentionné dans les discussions de Stein avec les dirigeants, le journaliste décrit cela comme « un vœu pieux de la part d’équipes qui espèrent que les Bucks s’effondrent au point que le double MVP finisse par forcer son départ ».

Antetokounmpo a signé une extension de contrat de trois ans pour 175 millions de dollars au début de la saison précédente, après l’arrivée de Damian Lillard. Il est donc lié aux Bucks jusqu’en 2026-27 au minimum, avec une « player option » de 62,8 millions de dollars pour 2027-28. Dans ce contexte, il est difficile d’envisager le transfert du Grec. Pourtant, les spéculations sur son avenir à Milwaukee alimentent les rumeurs depuis des années.

Sans résultats probants en playoffs depuis le titre de 2021, le projet des Bucks semble s’essouffler. Bien que purement spéculatif, il n’est pas inconcevable qu’un nouvel échec pousse Antetokounmpo à demander son transfert.

