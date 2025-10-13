Ça a bien chauffé entre les Bulls et les Bucks… Giannis en rigole

Pré-saison en mode rivalité : échauffourée Terry - Prince, Terry éjecté, Giannis de retour... et qui se marre sur le banc.

Match de présaison, mais ambiance de derby : Milwaukee bat Chicago 127–121, et la soirée bascule sur une échauffourée au 3e quart entre Dalen Terry et Taurean Prince.

Sur une pénétration, Prince retient le bras de Terry pour faire faute, les deux se chauffent, ça se pousse… Terry s'accroche, déterminé, très remonté, les arbitres revoient la séquence et l’éjectent. Prince, lui, prend une technique et reste en jeu.

En regardant le ralenti, on se demande si ce n'est pas Bobby Portis (souvent dans les bons coups) qui fait la vraie faute dure, difficile à dire. En tout cas, il semble que Prince essaie surtout de retenir Terry pour éviter qu'il ne tombe. Pas de mauvais esprit dans le geste visiblement. C'est certainement ce qu'il essaie de lui expliquer dans la mêlée d'ailleurs.

Point positif de cette échauffourée, Giannis Antetokounmpo s'est bien marré, notamment car un des assistants des Bucks s'est fait chahuté dans l'action.

Côté parquet, c’était aussi la première de Giannis Antetokounmpo en présaison (13 points en 21 min), mais la différence se fait surtout derrière l’arc : les Bucks allument à 20/48 à trois points et plient l’affaire malgré le joli baroud d’Ayo Dosunmu (22 pts).

Pour Dalen Terry, la feuille est famélique (6 minutes, aucune stat majeur)… et une sortie direction vestiaire. Les Bulls ont fini par s’incliner au sens propre comme au figuré. Les Bucks, eux, en profitent pour rester invaincus en présaison et rappeler qu’ils savent autant allumer la mèche que garder leurs nerfs.

Vidéo (en anglais) de l'altercation entre les Chicago Bulls et les Milwaukee Bucks :