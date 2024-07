Caitlin Clark bat déjà le record de passes décisives sur un match !

Caitlin Clark n'a eu besoin que de 26 matches en WNBA pour entrer dans les livres d'histoire. Malgré la défaite d'Indiana cette nuit contre Dallas (101-93), l'arrière du Fever est devenue la nouvelle détentrice du record de passes décisives sur un match. Grâce à ses 19 assists, en plus de ses 24 points et 6 rebonds à 10/19, la n°1 de la Draft 2024 déloge Courtney Vandersloot, qui avait porté le record à 18 en 2020 sous le maillot du Chicago Sky.

Au passage, Caitlin Clark est devenue la joueuse la plus rapide à compiler au moins 400 points et 200 passes décisives en WNBA, là aussi sur 26 matches seulement. Sue Bird, légende de la WNBA, avait eu besoin de 33 matches pour dépasser ces marques.

Caitlin Clark is in a category of her own 👏

With 19 assists in tonight's game, Clark has set a new record for most AST in a single game in WNBA history

Previously, Courtney Vandersloot held the record with 18 AST in a game for the Chicago Sky vs. the Indiana Fever in 2020 pic.twitter.com/dUVzusSBTp

— WNBA (@WNBA) July 18, 2024