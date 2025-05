Caitlin Clark désigne son GOAT… et ce n’est pas Michael Jordan

Caitlin Clark a parfaitement débuté sa deuxième saison en WNBA, avec un triple-double (20 points, 10 passes et 10 rebonds, avec 4 contres et 2 interceptions) et une victoire pour Indiana contre Chicago. En plus de ce joli succès, la star du Fever a eu le plaisir de recevoir un message d'encouragement de la part de LeBron James, qui a re-posté une photo de leur rencontre un peu plus tôt cette année sur Instagram en l'accompagnant de cette phrase : "Bonne chance et sois toi-même encore une fois cette saison !", a commenté le King.

Lundi, au centre d'entraînement de son équipe, Caitlin Clark a évoqué ce que représentait LeBron James pour elle.

"Je ne suis pas souvent éblouie par les stars, mais c'était un grand moment quand je l'ai rencontré. Je savais que ça allait se faire. C'est l'une de mes idoles et pour moi LeBron est le GOAT. C'était fou de le voir en coulisses. Et là il me souhaite bonne chance. Il suit vraiment la WNBA parce qu'il aime le basket et apprécie ce qu'on fait avec mes coéquipières au Fever.

Je n'avais pas vu le message avant le match, mais beaucoup de gens me l'ont montré après. Je me suis demandé si c'était vrai parce que de nos jours on ne sait jamais. Je savais que la photo était réelle, mais est-ce que c'était vraiment LeBron James (rires) ? C'est mon joueur préféré de tous les temps".

Caitlin Clark et le Fever reçoivent Atlanta la nuit prochaine pour leur deuxième match de la saison en WNBA.

