Caitlin Clark est « épuisée mentalement et physiquement »

Caitlin Clark va déjà vivre son premier All-Star Game, la nuit prochaine, à Phoenix. La rookie d'Indiana sera dans la sélection de joueuses WNBA qui affrontera Team USA, comme c'est traditionnellement le cas en année olympique. En revanche, la jeune star du Fever, qui s'est octroyée le record de passes sur un match (19) juste avant le break olympique, a décliné l'invitation qui lui a été transmise pour participer au concours à 3 points. Si le public a été déçu de ne pas voir Caitlin Clark, les explications de l'intéressée lors d'une interview accordée à Michele Steele d'ESPN devraient convaincre les gens frustrés.

"Je suis épuisée mentalement, physiquement et émotionnellement. Je joue depuis un an en continu. Cela peut sembler assez simple pour la plupart des gens, mais c'est vraiment dur et exigeant pour mon corps et requiert beaucoup de préparation mentale. Il peut y avoir des dommages émotionnels à cela. Bien sûr, je suis très chanceuse d'avoir eu autant d'opportunités depuis l'année dernière.

Mais je sais qu'il y aura d'autres opportunités comme celle-ci pour moi à l'avenir. Je suis certaine que je serai un jour dans un concours à 3 points que tout le monde pourra regarder. Le plus important pour moi était de me reposer et de prendre cette décision pour moi-même. Ce n'est pas toujours simple et je suis fière de l'avoir fait".

Caitlin Clark bat déjà le record de passes décisives sur un match !

Pour rappel, Caitlin Clark est allée en finale du Tournoi NCAA avec Iowa avant d'enchainer quelques jours plus tard avec la Draft 2024 et toutes les sollicitations médiatiques qui vont avec, puis le training camp et le début de saison en WNBA.

Le concours à trois points du All-Star Weekend a du coup été remportée par Allisha Gray, la joueuse du Atlanta Dream, en attendant que Caitlin Clark vienne mettre son grain de sel à l'avenir. Avec, espérons-le, Sabrina Ionescu aussi pour pimenter le plateau.