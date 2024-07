Caleb Martin tente d’oublier sa boulette… et ses 33M$ perdus!

Caleb Martin a choqué la planète basket en signant pour 4 ans et 32 millions de dollars aux Sixers quand le Heat lui en proposait 65 sur 5 ans quelques jours plus tôt. Une boulette dont l'ancien Hornet a visiblement beaucoup appris.

Il n'est pas le premier à avoir mal négocié sa free agency, et ne sera sûrement pas le dernier, mais dieu que la boulette de Caleb Martin coûte cher ! Mal conseillé ou trop gourmand (ou trop des deux ?), le frère jumeau de Cody s'est troué dans les grandes largeurs sur ce mercato estival. A l'instar de Nerlens Noël il y a quelques années, qui avait réussi à refuser une prolongation de 70M$ sur 4 ans des Mavs pour finalement signer pour une année à 4M$, l'arrière a décliné les 65M$ sur 5 ans du Heat pour s'engager à Philly pour 4 saisons et 32M$.

Une erreur sur laquelle l'ancien de Nevada s'est exprimé mardi à Philly, lors de sa présentation officielle à la presse. "Certaines choses n'ont pas marché. De nombreuses tractations en coulisses m'ont mené à cette situation. Mais le passé est le passé et je ne peux plus rien y faire. Je me réjouis d'être ici, de faire partie des Sixers et d'essayer de remporter un titre. C'est ma seule préoccupation."

Une bonne manière de voir les choses pour le natif de Caroline du Nord qui, à défaut d'avoir braqué la banque, peut se targuer de rejoindre une équipe armée pour viser le titre à moyen terme après l'extension de contrat de Tyrese Maxey et la signature de Paul George. Désireux d'avancer après ce terrible raté, Caleb Martin se voulait philosophe. "On espère toujours gagner davantage d'argent. Ca fait partie du jeu, et de la vie. Vous apprenez en marchant. Vous prenez des risques. Parfois payants, parfois perdants." Quoi de mieux qu'un premier titre la saison prochaine pour définitivement passer à autre chose ?