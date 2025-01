Cam Johnson intéresse trois équipes avant la deadline des trades

Ce n’est pas une surprise, Cam Johnson intéresse plusieurs équipes. Des équipes qui savent que les Brooklyn Nets pourraient être enclin à le trader.

Il ne fait en effet plus aucun doute que les Nets sont engagés dans une grosse opération reconstruction. Le trade de Dennis Schroder l’avait suggéré, celui de Dorian Finney Smith a fait plus que le confirmer.

Brooklyn, qui cumule maintenant 31 choix de draft sur les 7 prochaines années, n’a plus que deux joueurs dans son roster à avoir plus de 20 millions par an les prochaines saisons. Nic Claxton et Cameron Johnson.

Ce dernier, particulièrement intéressant sur le marché, pourrait donc être le prochain joueur qui permettrait aux Brooklyn Nets d’accumuler encore plus d’assets pour se préparer un futur brillant. Et selon Marc Stein, il y aurait d’ores et déjà trois équipes intéressées : les Indiana Pacers, les Memphis Grizzlies et les Sacramento Kings.

Les Memphis Grizzlies sont « fréquemment mentionnés » par des sources de Stein comme une destination potentielle pour Cam Jonhson. Mais les Griz étaient sur les rangs pour Dorian Finney-Smith et pourraient en vouloir aux Nets d’avoir conclu avec les Lakers.

Si les Indiana Pacers sont une « équipe à suivre » pour un potentiel échange de Cam Johnson, les Sacramento Kings auraient déjà discuté avec BK. Mais ils refuseraient d’inclure le rookie Devin Carter dans les discussions, d’après Stein.

A noter que Brett Siegel, de ClutchPoints, avait expliqué que les Griz, les Kings, mais aussi les Lakers, le Magic et les Warriors avaient tous appelé le front-office des Nets au sujet de Johnson.

En tout cas, le total faramineux de 15 premiers tours de draft (et 16 seconds tours) dont dispose la franchise new-yorkaise devrait encore augmenter. Stein avait expliqué il y a quelques temps, et ça ne surprendra personne, que les Nets souhaitaient obtenir plusieurs premiers tours de draft en échange du joueur.