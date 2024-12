Sean Marks et les Brooklyn Nets continuent de mettre en place les pièces pouvant permettre une reconstruction assez folle.

Hier, les Brooklyn Nets ont envoyé Dorian Finney Smith et Shake Milton aux Los Angeles Lakers. En retour, ils ont récupéré D’Angelo Russell, Maxwell Lewis, mais aussi trois seconds tours de draft. Il s’agit des choix 2027, 2030 et 2031 des Lakers.

Une nouvelle étape pour la construction future d’une franchise très lourdement armée en draft picks. Les Brooklyn Nets disposent désormais de pas moins de 31 picks sur les 7 prochaines années.

Avec ce trade et celui de Dennis Schroder, BK a récupéré cinq seconds tours de draft, portant leur total à 16. Dans le même temps ils disposent de 15 premiers tours.

The net return on the Dennis Schroder and Dorian Finney-Smith trade is 5 seconds. Brooklyn now has 31 draft picks in the next 7 years First: 15 Seconds: 16 https://t.co/W868aHysa7 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) December 29, 2024

Ils peuvent encore bouger jusqu’à la deadline (beaucoup de joueurs tradables, voir plus bas). Et vu la dynamique, un trade de Cam Johnson (plus de 20 millions jusqu’en 2027) ne serait pas à exclure…

En tout cas, les Brooklyn Nets auront les coudées franches dès l’été prochain. D’Angelo Russell va toucher près de 19 millions de dollars cette année, mais sera free agent l’été prochain. Les Nets ont une team option sur Maxwell Lewis, qu’ils ne sont pas obligés d’activer.

Ils n’avaient en revanche aucune lattitude sur les deux contreparties lâchées. Dorian Finney-Smith a une player option pour la saison prochaine et Shake Milton est sous contrat jusqu’en 2027.

Résultat, les Brooklyn Nets n’ont pour le moment qu’un peu plus de 50 millions de dollars de salaire sur la saison prochaine. Les contrats de Ben Simmons, Bojan Bogdanovic, et donc Russell et Melton arrivant à échéance. Avec un salary cap prévu aux alentours de 155 millions (et une luxury tax à payer à partir de 187,89 millions), ils ont largement de quoi voir venir.

Surtout qu’ils disposent potentiellement de 4 premier tour et 1 second tour dans la draft 2025.

Entering the 2025 offseason, Brooklyn has $59M in salary. The cap is a projected $155M. They have 4 firsts and 1 second https://t.co/ytE0ZmQJqc — Bobby Marks (@BobbyMarks42) December 29, 2024

Et s’ils n’en ont pas fini avec les trades, leur propre pick pourrait être haut placé…

Bref, Sean Marks est en train de réaliser un gros taf et mettre toutes les chances de son côté pour une belle reconstruction.