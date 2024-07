Le Canada trop fort pour l’Australie, SGA et Barrett rayonnent

Le Canada a confirmé son statut de favori pour sortir en tête du groupe de la mort, mardi, en disposant (93-83) de l'Australie au terme d'un match serré et accroché, qui a tenu toutes ses promesses ou presque. Menés de 4 points à la pause, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont été beaucoup plus solides défensivement ensuite, tout en faisant preuve d'une efficacité supérieure.

"SGA" a encore été royal et a mené de main de maître les offensives de son équipe, malgré une attention toute particulière de la part des Boomers. La superstar du Thunder a fait dans le chirurgical en attaque (16 points à 8/10), tout en ne rechignant pas à aider ses camarades de l'autre côté du terrain. Son sang froid, couplé à l'excellent match de RJ Barrett, meilleure évaluation du jour (28) et auteur de 23 points, 7 rebonds et 5 passes, a permis au Canada de revenir puis de se défaire progressivement d'un adversaire sans surprise coriace.

Josh Giddey (19 pts, 7 rbds, 6 asts) avait fait un début de partie canon, avant de rentrer dans le rang et de disparaître, ce qui est toujours plus que Patty Mills, qui se transforme généralement en Michael Jordan dans les rencontres FIBA, mais est resté bloqué à 8 points. Mills est tout de même devenu le 5e meilleur marqueur de l'histoire des Jeux Olympiques pour l'occasion.

Cette défaite n'a rien de grave pour l'Australie, qui rencontrera la Grèce lors du dernier match de ce groupe, avec l'ambition de décrocher sa qualification, tout en espérant que l'Espagne fasse un peu plus que titiller le Canada. Du côté de la troupe coachée par Jordi Fernandez, le job est fait avec un billet pour les 8e de finale déjà en poche. Lorsque Dillon Brooks (16 pts), Lu Dort, Shai Gilgeous-Alexander et RJ Barrett sont ensemble sur le terrain, cette équipe ne craint pas grand monde...

Le prochain rendez-vous de la journée concerne les Bleus, avec un France-Japon à 17h15 !

Le boxscore d'Australie-Canada