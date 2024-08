Carmelo Anthony échangerait-il ses médailles olympiques contre un titre NBA ?

Carmelo Anthony a beau avoir achevé sa carrière sans avoir jamais remporté de titre de champion NBA, il a marqué les esprits d'une autre manière. Melo est clairement une légende de Team USA, tant il a été présent et performant avec les Etats-Unis. Triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques, il est aussi le troisième meilleur marqueur de l'histoire de la sélection derrière Kevin Durant et LeBron James. Lors d'une interview récente avec Basket News, Carmelo Anthony a montré toute l'importance qu'il accordait à ce palmarès en équipe nationale, qu'il chérit encore plus que les titres qu'il aurait pu (dû ?) gagner en NBA.

"Est-ce que j'échangerais mes trois médailles d'or olympiques contre un titre NBA ? On ne m'a jamais posé la question mais... non. Sur le plan sportif, une médaille olympique a une signification totalement différente par rapport à un titre NBA. Pour la médaille, il y a la passion, la fierté que tu as, pas seulement pour une ville ou un état, mais pour une nation entière, pour tout un pays. C'est un niveau de fierté différent, lors que tu as le maillot des Etats-Unis sur les épaules, ou celui de la Lituanie. C'est une sensation différente que lorsque l'on porte celui des Knicks et de New York."

Carmelo Anthony a participé à quatre Jeux Olympiques, avec trois sacres à la clé (2008, 2012 et 2016) et une médaille de bronze (2004). Il fait partie, au même titre que quelques glorieux anciens de leur génération, des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA à ne jamais avoir remporté le trophée Larry O'Brien, ou même disputé de Finales NBA.

