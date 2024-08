« LeBron au-dessus de Jordan ? MJ ne devrait pas être classé »

Avec le sacre olympique de Team USA et le rôle prépondérant joué par LeBron James durant cette campagne à bientôt 40 ans, les défenseurs du King dans la discussion du GOAT tentent de remettre le sujet au centre des débats actuels. Très peu pour Stephon Marbury. Invité de Scoop B Robinson, l'ancien meneur NBA n'est absolument pas ouvert au débat. Pour lui, Michael Jordan reste intouchable et LeBron James n'est même pas numéro deux dans le classement hypothétique.

"LeBron est un grand joueur, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. C'est un très grand joueur. Il est incroyable, vraiment. Mais meilleur que Michael Jordan ? Ce n'est pas pareil. C'est différent. En fait, il n'y a pas besoin d'explications parce qu'on ne peut pas parler du jeu de Jordan. On doit parler de ce que les autres n'ont pas.

Les gens veulent classer Jordan, mais il ne devrait même pas être classé. Ce devrait être Kobe, puis LeBron et ensuite vous pouvez mettre qui vous voulez. Il n'y a pas de comparaison possible pour Jordan. Ce sont des mondes et des mentalités différentes. Je ne sais même pas pourquoi on mentionne son nom dans la même discussion que les autres parfois.

Prenez Kareem, Bill Russell, Shaq... Il fallait que quelqu'un leur passe le ballon. Jordan avait la balle et c'était réglé. Ces joueurs sont des spécimens différents des autres habitants de la Terre. Mais Jordan ne vient pas de la Terre. Il est encore différent".

Il ne reste que quelques années à LeBron James pour tenter de laisser une empreinte encore plus grande de son passage en NBA. Il semble quand même que les gens qui ont grandi devant les exploits de Michael Jordan auront toujours du mal à ne serait-ce qu'envisager la possibilité qu'il ne soit pas le GOAT. Et il en ira sans doute de même avec ceux qui ont été aux premières loges de la carrière de LeBron.

