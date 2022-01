Sans LeBron James, les Los Angeles Lakers ont connu une nouvelle soirée difficile sur le parquet des Philadelphia Sixers (87-105). Et pour ne rien arranger, ce match a connu un incident entre Carmelo Anthony et des fans des 76ers.

Dans le dernier quart-temps, l'ailier californien n'a pas hésité à confronter des supporters de Philadelphia. Pourquoi ? Visiblement, ils ont dépassé les limites dans leurs propos. Face à la presse, Melo a ainsi expliqué avoir entendu le terme "boy", qui a une connotation raciste.

Furieux, l'ancien des New York Knicks a décidé de les confronter. Le jeu a ainsi eu une pause avec l'expulsion des deux hommes impliqués.

Il faut dire que les fans des Sixers n'ont pas forcément une bonne réputation. On se souvient des incidents pour Russell Westbrook en 2016 et 2021. Mais encore une fois, la sécurité Wells Fargo Center a immédiatement réagi en expulsant les fans impliqués, qui risquent un bannissement à vie.

Melo got into it with this fan and he was removed from the game 👀 pic.twitter.com/V3vpPHBXmx

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2022