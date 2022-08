Carmelo Anthony produit un documentaire en quatre parties qu'il ne faudra pas manquer pour en savoir plus sur le parcours de l'un des joueurs les plus marquants de sa génération.

En apprenant que Carmelo Anthony travaille sur un documentaire en quatre partie sur sa vie et sa carrière, certains vont tiquer. A leurs yeux, "Melo" n'a pas le standing des superstars qui ont droit à des documentaires ou films pour retracer leurs exploits. Pourtant, "Seven", qui sera produit par la société de l'ancienne star des New York Knicks, s'annonce particulièrement intéressant.

Il permettra sans doute de mieux comprendre de quelle manière l'ailier All-Star a mené sa carrière ou comment il a géré la pression médiatique et les regards. Ceux qui n'ont pas connu Carmelo Anthony avant qu'il n'arrive en NBA ignorent peut-être à quel point il était attendu, admiré et décrit comme le rival assuré de LeBron James. Les deux amis ont fini par jouer ensemble sous le maillot des Lakers, mais ils n'ont pas eu tant de batailles que ça sur le terrain, le chemin de Melo ayant été un peu plus sinueux et moins marqué par le succès collectif.

"Les gens se demandent sans doute pourquoi je fais ça maintenant et pourquoi j'ai choisi de raconter mon histoire. J'ai suffisamment laissé les autres parler à ma place. Il est l'heure de dire ma vérité. J'ai hâte que les gens puissent connaître mon parcours à travers mes mots. Tout le monde m'a soutenu dans la vision que j'avais du projet et je suis fier que cette série documentaire voit le jour", a-t-il expliqué chez Deadline.

Sa jeunesse difficile à Baltimore, la hype en high school, le titre avec Syracuse, ses années à Denver, à New York, les aventures avec Team USA, l'extra-sportif compliqué sur le plan personnel depuis quelques années... On espère que Carmelo Anthony abordera tous ces aspects dans le documentaire, pour éclairer le public sur un joueur quoi qu'on en dise marquant et incontournable du 21e siècle en NBA.

Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, mais on vous tiendra bien sûr au courant. Kobe Bryant et Bill Russell seront eux aussi à l'affiche de documentaires dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Carmelo Anthony n'est pas un loser, juste un mauvais pilote ?