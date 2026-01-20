Carter Bryant, le deuxième meilleur défenseur du monde ?

On ne parle pas beaucoup de Carter Bryant, le rookie des San Antonio Spurs, depuis le début de la saison. Normal, il fait des débuts studieux mais discrets, au sein d'une équipe qui est 2e de la Conférence Ouest et a des joueurs bien plus médiatiques et médiatisés. Néanmoins, Mitch Johnson et le front office des Spurs croient beaucoup en lui. Et lui, croit beaucoup en lui aussi !

Interrogé après la victoire de San Antonio contre Utah, lors de laquelle il a joué 14 minutes et inscrit 11 points, Carter Bryant a affiché ses ambitions en termes de niveau défensif. Elles sont sacrément élevées, même si elles prennent en compte un petit détail : Victor Wembanyama, son coéquipier, existe, et semble intouchable dans la course au statut de meilleur défenseur du monde à court ou moyen terme.

« Je pense que je peux être le deuxième meilleur défenseur du monde (rires). C'est difficile d'être le meilleur défenseur du monde quand tu as un gars de 2,26m qui est capable de se déplacer comme un monstre », a expliqué Bryant en souriant.

Des stats anecdotiques, mais un profil qui plait

Si la prophétie de Carter Bryant se réalise, les Spurs auront donc les deux meilleurs défenseurs du monde, certes dans des registres un peu différent, dans leur effectif. Pour envisager de gagner un ou plusieurs titres NBA, c'est un atout plutôt sympathique...

Carter Bryant a joué 32 matches depuis le début de la saison avec un peu moins de 8 minutes de moyenne. Ses stats évidemment trop faiblardes pour qu'elles méritent d'être mentionnées. En revanche, son état d'esprit et son éthique de travail sont constamment loués par le staff des Spurs. A n'en pas douter, il fera partie du noyau dur de San Antonio pour les années à venir.