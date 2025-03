Les résultats de la nuit en NBA, celle des Cavs

Celtics @ Heat : 103-91

Pacers @ 76ers : 112-100

Clippers @ Hawks : 121-98

Mavericks @ Rockets : 96-133

Cavaliers @ Grizzlies : 133-124

Magic @ Timberwolves : 111-118

Hornets @ Spurs : 145-134

Lakers @ Nuggets : 126-131

Raptors @ Jazz : 126-118

Kings @ Suns : 106-122

Record pour les Cavs, les Lakers chutent à Denver !

- Nouveau record de franchise pour les Cleveland Cavaliers ! Cette nuit, la formation de l'Ohio a enchaîné une 16ème victoire consécutive en dominant les Memphis Grizzlies (133-124). Malgré le score plutôt serré, les Cavs ont maîtrisé les débats.

Même sans Donovan Mitchell, l'équipe a contrôlé le match grâce à Evan Mobley (22 points, 11 rebonds), Darius Garland (20 points, 9 passes décisives), mais aussi De'Andre Hunter (18 points en 23 minutes).

Obligés de courir après le score, les Grizzlies ont tenté de répondre grâce à un Ja Morant XXL (44 points, 8 rebonds, 7 passes décisives). Mais le collectif des Cavs était clairement un ton au-dessus pour assurer ce 16ème succès de suite.

« Les Cavs sont la meilleure équipe de la Ligue »

- L'équipe C des Los Angeles Lakers a été proche de l'exploit sur le parquet des Denver Nuggets (126-131). Privés de LeBron James, Rui Hachimura, Jaxson Hayes mais aussi de Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ou encore Gabe Vincent, les Angelenos ont livré un combat admirable.

Austin Reaves (37 points, 13 passes décisives, 8 rebonds) et Dalton Knecht (32 points) ont montré la voie et ont même fait trembler les Nuggets. Cependant, en face, Nikola Jokic (28 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) a été solide.

Jamal Murray (26 points) a été aussi décisif avec un tir primé décisif à 5,6 seconds de la fin. Il s'agit de la 4ème défaite consécutive pour les Lakers, repoussés par les Nuggets dans la course à la 2ème position à l'Ouest.

Les Wolves résistent à Banchero, les Suns se rebellent

- Malgré un Paolo Banchero en grande forme (43 points, 10 rebonds), l'Orlando Magic a chuté sur le terrain des Minnesota Timberwolves (111-118). Dans le sillage du jeune talent, les Floridiens ont tout de même eu du mal à suivre le rythme.

Franz Wagner (16 points à 4/16 aux tirs) et Caleb Houstan (18 points) ont tenté de l'épauler, mais le Magic, comme trop souvent, a été limité sur le plan offensif. A l'inverse, les Wolves ont eu de nombreuses options pour répondre.

Le duo Anthony Edwards (28 points) - Julius Randle (22 points) a été bon. Tout comme Rudy Gobert (12 points, 12 rebonds), Donte DiVincenzo (14 points) ou encore Nickeil Alexander-Walker (12 points). Il s'agit de la 7ème victoire consécutive pour Minnesota.

- Dans la course au Play-in à l'Ouest, les Phoenix Suns n'ont pas l'intention de lâcher. Et ils l'ont montré contre un concurrent direct, les Sacramento Kings (122-106). Adroit à longue distance, Phoenix a fait la course en tête.

Avec les performances sérieuses de Kevin Durant (22 points), Devin Booker (22 points, 13 passes décisives), mais aussi de Tyus Jones (20 points) et Ryan Dunn (16 points), les Suns ont eu la maîtrise des débats.

En face, Domantas Sabonis, pour son retour, a tout de même compilé un triple-double (12 points, 12 passes décisives et 11 rebonds). Et le duo DeMar DeRozan (23 points) - Zach LaVine (21 points) n'a pas démérité. Mais les Kings n'ont pas réussi à répondre à trois points.

Les Celtics enfoncent le Heat, les Clippers calment les Hawks

- Les Boston Celtics n'ont pas tremblé pour écarter le Miami Heat (103-91). Et pourtant, les Floridiens ont longtemps réussi à rivaliser. Grâce aux efforts d'Andrew Wiggins (23 points) et de Tyler Herro (19 points).

Mais collectivement, les Celtics, même sans Jaylen Brown, ont toujours des solutions. Jayson Tatum (28 points), même maladroit, a été impactant, alors que l'association Jrue Holiday (25 points) - Derrick White (18 points) a fait de gros dégâts.

Dans le 4ème quart-temps, Boston a accéléré pour faire la différence (25-14). Pour Miami, la situation commence à devenir difficile avec une 6ème défaite consécutive.

- Après 4 victoires de suite, les Atlanta Hawks ont lourdement chuté face aux Los Angeles Clippers (98-121). Et pourtant, la formation de Géorgie se trouvait en tête à la pause. Onyeka Okongwu (18 points, 10 rebonds), Trey Young (17 points) et Zaccharie Risacher (15 points, 7 rebonds) se sont bien battus.

Avant le trou noir ! Dans le troisième quart-temps, les Hawks ont subi un 8-35 ! Les Californiens ont réussi à passer à la vitesse supérieure grâce aux apports de Kawhi Leonard (25 points), de James Harden (25 points) ou encore d'Ivica Zubac (18 points).

Petit à petit, les Clippers, toujours 8èmes, reviennent dans la course au Top 6 à l'Ouest.

Le show LaMelo Ball, les Pacers assurent

- Face à une équipe des San Antonio Spurs en roue libre, les Charlotte Hornets l'ont emporté (145-134) grâce à un excellent LaMelo Ball. En double-double (27 points, 15 passes décisives), le meneur des Hornets a fait le show en distribuant les caviars.

Dans un match très offensif, ses coéquipiers en ont profité : Nick Smith Jr (26 points), Miles Bridges (21 points) ou Josh Green (20 points). Le Français Moussa Diabaté a seulement disputé 6 minutes pour 0 point et 2 rebonds.

Même si les Spurs ont sauvé l'honneur avec un bon 4ème quart-temps, ils n'ont pas rivalisé. Trop seul, Stephon Castle (26 points) a fait de son mieux pour limiter les dégâts et marquer encore des points dans la course au ROY.

- Sans surprise, les Indiana Pacers ont dominé les Philadelphia Sixers. Malgré une équipe décimée par les blessures (Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr), les 76ers ont eu le mérite de se battre.

Malgré la performance mitigée de Guerschon Yabusele (5 points à 1/6 aux tirs, 15 rebonds), Philadelphie a pu compter sur Jeff Dowtin Jr (24 points) et Jared Butler (17 points) afin de rivaliser. Mais sérieux, les Pacers ont fait la différence.

Grâce à Pascal Siakam (27 points), mais aussi Tyrese Haliburton (14 points, 10 passes décisives) et Myles Turner (18 points, 7 rebonds).

Les Rockets giflent les Mavs, les Raptors gagnent

- Un derby texan à sens unique. Face à des Dallas Mavericks décimés, les Houston Rockets ont déroulé (133-96). Trois hommes ont pourtant permis aux Mavs de faire illusions jusqu'à la pause : Naji Marshall (21 points), Brandon Williams (25 points) et Spencer Dinwiddie (20 points).

Mais collectivement, les Rockets étaient un ton au-dessus. Tari Eason (30 points) a réalisé un véritable chantier. Et surtout, il a été bien suivi par Alperen Sengun (16 points, 15 rebonds) et Jalen Green (23 points).

Après la mi-temps, Houston s'est envolé pour signer une 5ème victoire consécutive.

- Enfin, les Toronto Raptors se sont imposés sur le parquet du Utah Jazz (126-118). Les Canadiens ont pu compter sur le duo Scottie Barnes (20 points, 10 rebonds) - Immanuel Quickley (20 points) pour montrer la voie.

En face, le Jazz a tout de même eu du répondant. Jordan Clarkson (19 points) et Kyle Filipowski (18 points) se sont bien battus. Mais après la pause, les Raptors ont tout de même pris l'ascendant dans cette partie.

Il s'agit d'ailleurs de la 3ème victoire consécutive pour Toronto. Actuellement à la 11ème place à l'Est, cette équipe compte "seulement" 4,5 victoires de retard sur les Chicago Bulls, 10èmes.

