Ce All-Star qui a eu peur de jouer avec Kobe Bryant

La personnalité de Kobe Bryant a parfois dissuadé certains joueurs de rejoindre les Lakers pour s'associer avec lui. C'est ce qu'a raconté Jeff Teague, très concerné par le sujet, puisque lui-même avait failli venir à Los Angeles à un moment, mais s'est finalement retrouvé soulagé de ne pas avoir eu à collaborer avec l'intimidant Black Mamba.

"Je ne vais pas mentir, j'étais effrayé. Je ne voulais pas jouer avec Kobe. Il voulait jouer avec moi, oui, mais moi... On était en plein match et il me dit : 'Tu me laisses jouer avec cette merde ?' Et il pointait Jeremy Lin du doigt... Hein ? Quoi ? 'Tu étais censé venir ici et tu me laisses avec cette merde ? C'est dingue'. Les gars, je ne voulais pas devenir Jeremy Lin. J'aurais été furieux qu'il dise ça de moi.

A un autre moment, je drive et je dunke sur Jordan Hill. Il me redit la même chose. Ce qui est fou, c'est qu'il nous ont battus. Je défendais sur Jeremy Lin et il a fait un bon match. Je me disais que ce gars n'était pas mauvais. De quoi tu parles Kobe, il n'était pas si terrible !", a expliqué Teague dans le Club 520 Podcast.

A cette époque, Jeff Teague portait le maillot des Atlanta Hawks et était un meneur de calibre All-Star. Même avec de la considération pour Jeremy Lin - et dieu sait qu'on adore son histoire ici - on peut aussi comprendre que Kobe Bryant ait davantage eu envie d'avoir Teague comme coéquipier vu le niveau global des Lakers à ce moment-là.

