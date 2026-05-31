Passé par les Spurs puis les Knicks cette saison, Jeremy Sochan se retrouve dans une situation rarissime avant les Finales NBA.

Les Finales NBA 2026 n’ont pas encore commencé qu’un joueur connaît déjà l’issue la plus importante de la série : il recevra une bague de champion quoi qu’il arrive.

Ce joueur, c’est Jeremy Sochan.

L’ailier des New York Knicks se retrouve dans une situation très rare puisque les deux équipes qui vont s’affronter pour le titre, New York et les San Antonio Spurs, ont toutes les deux compté sur lui cette saison.

Sochan a débuté l’exercice sous le maillot de San Antonio, où il a disputé 28 rencontres avant d’être coupé en cours d’année. Après le All-Star Break, il a rejoint les Knicks et a participé à 16 matches de saison régulière avec la franchise new-yorkaise.

Or, dans la tradition NBA, les bagues de champion sont généralement remises non seulement aux joueurs présents dans l’effectif au moment du sacre, mais également aux joueurs ayant contribué à la saison de l’équipe championne.

Autrement dit, si les Knicks remportent le titre, Sochan recevra une bague en tant que membre de l’effectif actuel de New York. Et si ce sont les Spurs de Victor Wembanyama qui s’imposent, il pourrait également être récompensé pour sa participation à la première partie de saison à San Antonio.

Le Polono-Américain se retrouve donc dans une position unique à l’approche de ces Finales NBA.

Choisi en neuvième position de la Draft 2022 par les Spurs, Sochan avait rapidement trouvé sa place dans la rotation texane. Avant son départ cette saison, il avait déjà cumulé 149 titularisations en carrière et plusieurs exercices à plus de 11 points de moyenne.

Son rôle a toutefois diminué cette année, conduisant finalement à son départ puis à son arrivée à New York.

Aujourd’hui, même si son impact reste limité dans ces playoffs, l’histoire va lui offrir une bague de champion. Et ce quelle que soit l’équipe qui soulèvera le trophée Larry O’Brien dans quelques semaines.