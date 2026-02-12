Jeremy Sochan rejoint les Knicks !

On vous relayait ce matin le départ de Jeremy Sochan des Spurs, un peu à la surprise générale, tant on imaginait que San Antonio chercherait à récupérer une contrepartie. Les choses n'ont pas traîné. Libre, Sochan a retrouvé un employeur et pas n'importe lequel. D'après Shams Charania et Sochan lui-même sur ses réseaux, l'international polonais de 22 ans va porter le maillot des New York Knicks jusqu'à la fin de la saison.

Après avoir été coupé par les Spurs, Sochan n’est pas resté longtemps sur le marché. Plusieurs franchises se sont positionnées, conscientes du potentiel d’un joueur de 22 ans déjà riche de plusieurs saisons NBA. Finalement, ce sont les Knicks qui ont sauté sur l’occasion pour ajouter un profil atypique à leur effectif, via un contrat minimum.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le changement de contexte ne sera pas radical sur le plan sportif. Les Spurs pointent actuellement à la 2e place de la Conférence Ouest, tandis que les Knicks occupent la même position à l’Est. Sochan quitte donc une équipe ambitieuse pour une autre, même s'il y a davantage de pression à court terme à Big Apple et l'objectif de disputer les Finales NBA immédiatement.

Reste la grande inconnue : son rôle dans la rotation de Mike Brown. À San Antonio, Sochan avait alterné entre missions défensives, séquences au poste 5 en small ball et responsabilités ponctuelles balle en main. À New York, il devra trouver sa place dans un collectif déjà bien huilé. Son énergie et sa polyvalence défensive constituent des atouts évidents pour une équipe qui vise un long parcours au printemps.