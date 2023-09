Les Celtics complètent leur effectif avec une dernière signature

L'armée verte est désormais complète. Les Boston Celtics ont bouclé leur recrutement en signant Lamar Stevens quelques jours avant le début du camp d'entraînement. Le joueur de 26 ans était libre après trois saisons passées aux Cleveland Cavaliers. La franchise de l'Ohio n'a pas cherché à le conserver et il débarque donc dans le Massachusetts, où il apportera de la défense et une dimension athlétique sur les ailes. C'est une signature à la marge, certes, mais ça reste intéressant. Les Celtics ont maintenant 15 joueurs sous contrat et trois autres qui alterneront entre la NBA et la G-League.

Les dirigeants ont perdu Marcus Smart, sacrifié pour faire venir Kristaps Porzingis, et ils doivent gérer le cas Malcolm Brogdon. Mais sur le papier, l'équipe a vraiment fière allure.

Le roster des Celtics

Kristaps Porzingis, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Malcolm Brogdon, Derrick White, Robert Williams, Al Horford, Payton Pritchard, Luke Kornet, Sviatoslav Mykhailiuk, Sam Hauser, Dalano Banton, Lamar Stevens, Oshae Brissett

