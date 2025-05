Les Celtics, une véritable révolution de l’effectif cet été ?

Après un premier tour maîtrisé face au Orlando Magic (4-1), les Boston Celtics vont se présenter en demi-finale à l'Est devant les New York Knicks. Un test intéressant pour le champion NBA en titre, en quête d'un back-to-back.

Surtout, il s'agit certainement de la dernière aventure de cette version de l'équipe ! Pourquoi prendre la décision de "casser" une formation qui n'a pas encore échoué ? A cause des dépenses engendrées par cet effectif...

Pour entourer le duo Jayson Tatum - Jaylen Brown, les Celtics ont dépensé sans compter. Mais avec le fameux "second apron" du CBA, les dirigeants vont avoir, comme prévu, des décisions difficiles à prendre pour limiter les pénalités.

Ainsi, selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, des changements importants sont attendus sur cette intersaison à Boston. Avec plusieurs trades envisagés pour réduire la masse salariale.

"Je peux vous dire que le reste de la ligue s'attend à ce que les Celtics changent leur équipe à l'intersaison. Des sources me disent depuis des semaines que les Celtics vont explorer le marché des trades cet été. Cette version de l'équipe ne sera pas durable et personne au sein de l'organisation, des joueurs au staff, ne sera surpris si des changements sont apportés à cette équipe. La nouvelle convention collective prévoit des restrictions pour les échanges. Il y a aussi des restrictions sur les choix de draft. C'est tout cela qu'ils sont en train de gérer en ce moment. Cinq joueurs vont gagner 28 millions de dollars ou plus la saison prochaine. C'est un record pour la ligue. Ils auraient une masse salariale de 500 millions de dollars. Je pense que les Celtics savaient qu'en récupérant Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, ils allaient devoir faire face à cette situation cet été", a résumé l'insider.

Dans l'immédiat, la priorité reste bien évidemment les Playoffs. Avec l'objectif de remporter un second titre consécutif.

Les Celtics vendus pour un montant record !

Un ou plusieurs sacrifices aux Celtics ?

Contrairement aux Celtics, on peut d'ores et déjà se projeter sur la suite. Sur le papier, ce dénouement ne représente absolument pas une surprise. Avec l'arrivée du nouveau propriétaire, Bill Chisholm, on pouvait s'attendre à des changements.

Puis même sur le plan du CBA, les conséquences sont trop lourdes pour dépasser les limites dans la durée. Une question va donc se poser : qui va devoir partir ? Le tandem Tatum - Brown est bien évidemment intouchable. Et il se dit que Derrick White se retrouve considéré comme "trop précieux".

Il reste donc deux candidats à un départ : Kristaps Porzingis et/ou Jrue Holiday. Même si son profil reste important, le Letton a souvent squatté l'infirmerie depuis son arrivée. De son côté, le meneur de 34 ans se trouve logiquement sur le déclin.

Avec son contrat à 104 millions de dollars sur 3 ans, il ne semble plus forcément indispensable malgré ses qualités défensives. Surtout que derrière lui, Boston compte énormément sur le développement de Payton Pritchard.

Un départ d'Holiday semble le moins difficile à compenser. L'intersaison des Celtics s'annonce en tout cas passionnante. Ils vont devoir diminuer les dépenses, tout en réalisant les bons choix pour conserver un groupe compétitif. Un vrai chantier en perspective.

