Les Milwaukee Bucks ne sont pas encore éliminés des playoffs. Mais malheureusement pour eux, leur sortie est probablement imminente. Ils sont menés 3-1 par les Pacers, avec un game 5 à disputer à Indianapolis. Pour ne rien arranger, ils ont perdu Damian Lillard, vraisemblablement victime d'une rupture du tendon d'Achille... Il n'a pas fallu longtemps pour s'imaginer que ce match perdu largement à la maison dimanche était peut-être le dernier de Giannis Antetokounmpo sous les couleurs de la franchise.

En tout cas, certaines équipes se frottent à coup sûr les mains en voyant Milwaukee à la peine et avec un avenir immédiat bouché. Si le Greek Freak devait demander son trade, certains candidats semblent assez évidents. Après, Giannis Antetokounmpo aura sans doute son mot à dire sur la destination.

CQFR : Les Lakers et les Bucks au bord du gouffre

San Antonio Spurs

Les Spurs ont des futurs 1er tours et swaps qui appartiennent à Atlanta, Dallas et Sacramento, ce qui a tout de même de la valeur. On peut aussi imaginer Stephon Castle et/ou Devin Vassell, avec Jeremy Sochan dans un package avec ces fameux picks. Est-ce que ce sera suffisant pour les Bucks ? Seraient-ils intéressés par De'Aaron Fox ? Tout dépendrait du potentiel qu'ils entrevoient chez Castle.

On voit mal les Spurs passer à côté de la possibilité d'associer Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama dans une raquette s'ils ont la moindre opportunité de le faire...

Houston Rockets

Les Rockets sont engagés dans une série accrochée avec les Warriors (2-1) et répètent depuis des semaines qu'ils veulent conserver leur noyau dur de jeunes joueurs avec Amen Thompson, Jalen Green et Alperen Sengun. Auront-ils la même détermination si Giannis Antetokounmpo est sur le marché et manifeste l'envie de rejoindre les Rockets et un autre Nigérian d'origine, Ime Udoka ?

Pour Milwaukee, il faudrait impérativement récupérer un atout majeur et on imagine que ce serait Thompson, qui a montré des choses incroyablement prometteuses cette saison. Si Amen Thompson n'est pas dans l'équation, il faudra alors liquider un capital de Draft gigantesque pour convaincre les Bucks, ce que Houston est capable de faire : les Rockets peuvent offrir les 1ers tour 2025 et 2027 des Suns, un swap 2027 avec Houston, quelques 2e tours, avec des joueurs comme Jabari Smith Jr et Reed Sheppard.

Brooklyn Nets

Les Nets ont une place énorme au niveau de la masse salariale, mais n'ont pas une contrepartie phénoménale à offrir en termes de capital joueurs. Et s'ils veulent vraiment se positionner sur Giannis, il leur faudra vider leurs caisses en termes de tours de Draft. L'intérêt semble du coup un peu limité, ne serait-ce que pour Antetokounmpo lui-même dans un souci de compétitivité. Après, s'il est prêt à attendre un peu...

Bill Simmons de The Ringer a une théorie selon laquelle les Nets seraient l'équipe parfaite pour Milwaukee dans l'optique de repartir à zéro en y envoyant Giannis et Damian Lillard.

Oklahoma City Thunder

Si on réfléchit purement en termes de qualité de package à proposer, le Thunder peut mettre tout le monde d'accord. Que ce soit avec Jalen Williams, Chet Holmgren et/ou leur trésor de guerre en termes de picks, Sam Presti et OKC peuvent très probablement convaincre Milwaukee dans le cas où des discussions débuteraient. Evidemment, si Shai Gilgeous-Alexander et ses camarades remportent le titre cette année ou même vont en Finales, la réflexion sera plus épineuse.

Orlando Magic

Le Magic a besoin de shooteurs et Giannis Antetokounmpo n'est pas exactement un tireur d'élite... En revanche, si Orlando veut insister sur ce côté "non shooting team", pourquoi ne pas le faire avec l'un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps ? Franz Wagner, Anthony Black et un petit arsenal de picks... Est-ce que Milwaukee pourrait réfléchir ? Quid de Giannis lui-même ? S'il veut éviter un petit marché ou une franchise qui n'a jamais gagné, le Magic a peu de chances de l'intéresser.